Российские власти изучают альтернативные способы достижения целей СВО

Сенатор Карасин призвал изучать способы достижения целей не только на поле боя

04 июня 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

В Совфеде согласились с российским лидером по вопросам ведения СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ изучают возможности достичь целей спецоперации не только на поле боя. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Надо эти вопросы изучать. Президент абсолютно правильно рассуждает, поэтому тут преждевременно строить какие-то прогнозы, но главное задаться целью достичь каких-то выводов. И работа такая ведется», — сообщил Карасин «Ленте.ру». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве основных задач СВО демилитаризацию и денацификацию киевского режима. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что российский лидер выступает за достижение задач спецоперации не только на поле боя. По словам Пескова, если подобное будет возможно, то такой путь окажется предпочтительным, его заявление предает МК .

Власти РФ изучают возможности достичь целей спецоперации не только на поле боя. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Надо эти вопросы изучать. Президент абсолютно правильно рассуждает, поэтому тут преждевременно строить какие-то прогнозы, но главное задаться целью достичь каких-то выводов. И работа такая ведется», — сообщил Карасин «Ленте.ру». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве основных задач СВО демилитаризацию и денацификацию киевского режима. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что российский лидер выступает за достижение задач спецоперации не только на поле боя. По словам Пескова, если подобное будет возможно, то такой путь окажется предпочтительным, его заявление предает МК.