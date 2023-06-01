01 июня 2023

Курган стал самым жарким городом в России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
Температура воздуха в Кургане достигла +36 градусов Фото:

Курган попал в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Регион занял первое место в топе самых теплых мест. Об этом сообщается в группе «погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте».

«Точки экстремальной погоды в России по данным синоптических метеостанций. В 14:00 Курган стал самым жарким местом в России. Температура была +36,4 градусов», — указано в посте группы.

Отмечается, что третье место в рейтинге заняло Макушино. Там температура воздуха к 14:00 достигла +35,2 градусов.

Ранее URA.RU писало, что МЧС предупреждает об аномальной жаре в Кургане. Максимальная температура воздуха, которую прогнозируют в регионе, достигнет +37 градусов.

Курган и Макушино попали в Топ-3 самых теплых мест России
Курган и Макушино попали в Топ-3 самых теплых мест России
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курган попал в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Регион занял первое место в топе самых теплых мест. Об этом сообщается в группе «погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте». «Точки экстремальной погоды в России по данным синоптических метеостанций. В 14:00 Курган стал самым жарким местом в России. Температура была +36,4 градусов», — указано в посте группы. Отмечается, что третье место в рейтинге заняло Макушино. Там температура воздуха к 14:00 достигла +35,2 градусов. Ранее URA.RU писало, что МЧС предупреждает об аномальной жаре в Кургане. Максимальная температура воздуха, которую прогнозируют в регионе, достигнет +37 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...