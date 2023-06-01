Температура воздуха в Кургане достигла +36 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган попал в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Регион занял первое место в топе самых теплых мест. Об этом сообщается в группе «погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте».

«Точки экстремальной погоды в России по данным синоптических метеостанций. В 14:00 Курган стал самым жарким местом в России. Температура была +36,4 градусов», — указано в посте группы.

Отмечается, что третье место в рейтинге заняло Макушино. Там температура воздуха к 14:00 достигла +35,2 градусов.

Ранее URA.RU писало, что МЧС предупреждает об аномальной жаре в Кургане. Максимальная температура воздуха, которую прогнозируют в регионе, достигнет +37 градусов.