Курганцы пожаловались на дороги в ужасном состоянии

Жители Восточного микрорайона Кургана пожаловались на разбитые дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганцы пожаловались на ужасное состоянии дорог в Восточном микрорайоне. Об этом они написали на портале «Обратись».

«Улица Ленинградская в поселке Восточном находится в ужасном состоянии, хочется знать когда планируется ремонт данной улицы? Также улица Макаренко, яма на яме!» — указано в обращении.

Горожане в соцсетях также высказывали возмущение по поводу разбитых дорог в микрорайоне Восточный. В комментариях курганцы отмечали, что даже подвеска автомобилей не выдерживает такие испытания.

Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана сообщили в ответе жителям, что капремонт улиц Ленинградская и Макаренко требует больших финансовых затрат, и на 2023 год он не запланирован. По словам представителей мэрии, возможность ремонта дорог будет рассматриваться в последующие годы.

Ранее URA.RU писало, как жители поселка Восточный в Кургане сообщили, что из-за плохой дороги к ним не может приехать скорая помощь. Речь шла об улице Ленинградской.