03 июня 2023
02 июня 2023

Курганцы пожаловались на дороги в ужасном состоянии

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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, яма на проезжей части, ремонт дороги, плохая дорога, яма на дороге, яма на асфальте, 2, ремонт дорог
Жители Восточного микрорайона Кургана пожаловались на разбитые дороги Фото:

Курганцы пожаловались на ужасное состоянии дорог в Восточном микрорайоне. Об этом они написали на портале «Обратись».

«Улица Ленинградская в поселке Восточном находится в ужасном состоянии, хочется знать когда планируется ремонт данной улицы? Также улица Макаренко, яма на яме!» — указано в обращении.

Горожане в соцсетях также высказывали возмущение по поводу разбитых дорог в микрорайоне Восточный. В комментариях курганцы отмечали, что даже подвеска автомобилей не выдерживает такие испытания.

Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана сообщили в ответе жителям, что капремонт улиц Ленинградская и Макаренко требует больших финансовых затрат, и на 2023 год он не запланирован. По словам представителей мэрии, возможность ремонта дорог будет рассматриваться в последующие годы.

Ранее URA.RU писало, как жители поселка Восточный в Кургане сообщили, что из-за плохой дороги к ним не может приехать скорая помощь. Речь шла об улице Ленинградской.

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Курганцы пожаловались на ужасное состоянии дорог в Восточном микрорайоне. Об этом они написали на портале «Обратись». «Улица Ленинградская в поселке Восточном находится в ужасном состоянии, хочется знать когда планируется ремонт данной улицы? Также улица Макаренко, яма на яме!» — указано в обращении. Горожане в соцсетях также высказывали возмущение по поводу разбитых дорог в микрорайоне Восточный. В комментариях курганцы отмечали, что даже подвеска автомобилей не выдерживает такие испытания. Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана сообщили в ответе жителям, что капремонт улиц Ленинградская и Макаренко требует больших финансовых затрат, и на 2023 год он не запланирован. По словам представителей мэрии, возможность ремонта дорог будет рассматриваться в последующие годы. Ранее URA.RU писало, как жители поселка Восточный в Кургане сообщили, что из-за плохой дороги к ним не может приехать скорая помощь. Речь шла об улице Ленинградской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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