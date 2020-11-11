Жители поселка под Курганом остались без скорой помощи

Плохие дороги мешают жителям поселка Восточный дождаться скорую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Восточный, который расположен в Кургане, сообщили, что из-за плохой дороги к ним не может приехать скорая помощь. Об этом они написали на портале «Обратись».

«Дорога на улице Ленинградская в ужасном состоянии. К нам не может проехать даже скорая помощь», — рассказали обратившиеся. Они попросили отсыпать данный участок дороги. «На асфальт мы, конечно, не надеемся», — добавили жители.

На обращение ответили представители администрации Кургана. «В связи с окончанием строительного сезона и отсутствием материала выполнить работы невозможно. При формировании плана работ на 2021 год данный участок будет учтен», — объяснили в мэрии.

Ранее жителей Кургана удивило, что рабочие сняли новый асфальт через полдня после того, как он появился. До этого асфальтоукладчики работали в снегопад на городской набережной.