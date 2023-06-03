В Екатеринбурге парни избили мужчину и выбросили в Исеть

Мужчину, по словам очевидцев, ранили ножом и выкинули в Исеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 3 июня молодые люди избили мужчину, который якобы находился в состоянии наркотического опьянения, а потом выбросили в Исеть. По словам очевидцев, пострадавший смог переплыть пруд и выбраться со стороны бизнес-центра «Президент».

«В Екатеринбурге несколько парней избили мужчину, который предположительно находился в состоянии измененного сознания, а потом выбросили в Исеть. Он смог переплыть пруд и выбраться в районе БЦ „Президент“», — пишет telegram-канал JustMedia, ссылаясь на очевидцев.

Прохожие вызвали скорую помощь и полицию. По их словам, скорая приехала спустя два часа, мужчину госпитализировали. Кроме того, как заявляют очевидцы, у него было два ножевых ранения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина избил троих девушек. Инцидент произошел в ночь на 3 июня возле ночного клуба Union.