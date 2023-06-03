03 июня 2023
02 июня 2023

На курганской трассе грузовик с асфальтом попал в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство III пускового комплекса ЕКАД. Екатеринбург, камаз, земляные работы, большегруз, самосвал, екад, строительство, стройка, большегрузный транспорт, 3пусковой комплекс
На трассе в сторону Варгашей попал в ДТП самосвал с асфальтом Фото:

На трассе по направлению в сторону поселка Варгаши (Курганская область) 4 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. Об этом сообщили очевидцы, которые сфотографировали место происшествия.

«Сотрудник ГИБДД останавливал самосвал, груженый асфальтом. В это время в грузовик врезалась фура», — рассказали очевидцы ДТП. По словам очевидцев, сотрудники ГИБДД на месте оперативно оформляли протокол ДТП.

В пресс-службе ведомства URA.RU сказали, что информация о происшествии уточняется. На момент публикации более подробный комментарий агентству поступил.

Источник близкий к властям региона сообщил агентству, что на трассе в сторону Варгашей сотрудники ГИБДД совместно с Ространснадзором остановили два грузовика для весового контроля. Водители грузовиков, по словам источника, чтобы помешать весовому контролю начали сваливать асфальт прямо на дорогу. «Из-за этого в один из самосвалов сзади врезалась фура. Сотрудники Ространснадзора принудительно взвешивали грузовики», — уточнил источник агентства.

Ранее URA.RU писало, что возле Кургана на трассе «Иртыш» после столкновения двух грузовиков перевернулся КамАЗ. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД.

На трассе в сторону Варгашей самосвал попал в ДТП
На трассе в сторону Варгашей самосвал попал в ДТП

Обновлено 4.06.2023 в 13:15 Пресс-служба ГИБДД сообщила URA.RU в ответе, что управление Ространснадзора совместно с прокуратурой Курганской области проводят контроль, в том числе, за перевозкой опасных грузов, весогабаритный контроль с 29 мая по 9 июня. Мероприятия направлены на сохранение дорожного покрытия. Сотрудники ГИБДД также участвуют в контроле. На 277 километре трассы «Иртыш» 4 июня около 10 часов 10 минут был остановлен грузовой автомобиль «MAN», груженый асфальтом. Водитель «Volvo» не выдержал по предварительным данным дистанцию и допустил наезд на грузовик. Оба автомобиля двигались в сторону Варгашей. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе по направлению в сторону поселка Варгаши (Курганская область) 4 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. Об этом сообщили очевидцы, которые сфотографировали место происшествия. «Сотрудник ГИБДД останавливал самосвал, груженый асфальтом. В это время в грузовик врезалась фура», — рассказали очевидцы ДТП. По словам очевидцев, сотрудники ГИБДД на месте оперативно оформляли протокол ДТП. В пресс-службе ведомства URA.RU сказали, что информация о происшествии уточняется. На момент публикации более подробный комментарий агентству поступил. Источник близкий к властям региона сообщил агентству, что на трассе в сторону Варгашей сотрудники ГИБДД совместно с Ространснадзором остановили два грузовика для весового контроля. Водители грузовиков, по словам источника, чтобы помешать весовому контролю начали сваливать асфальт прямо на дорогу. «Из-за этого в один из самосвалов сзади врезалась фура. Сотрудники Ространснадзора принудительно взвешивали грузовики», — уточнил источник агентства. Ранее URA.RU писало, что возле Кургана на трассе «Иртыш» после столкновения двух грузовиков перевернулся КамАЗ. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД. Обновлено 4.06.2023 в 13:15 Пресс-служба ГИБДД сообщила URA.RU в ответе, что управление Ространснадзора совместно с прокуратурой Курганской области проводят контроль, в том числе, за перевозкой опасных грузов, весогабаритный контроль с 29 мая по 9 июня. Мероприятия направлены на сохранение дорожного покрытия. Сотрудники ГИБДД также участвуют в контроле. На 277 километре трассы «Иртыш» 4 июня около 10 часов 10 минут был остановлен грузовой автомобиль «MAN», груженый асфальтом. Водитель «Volvo» не выдержал по предварительным данным дистанцию и допустил наезд на грузовик. Оба автомобиля двигались в сторону Варгашей. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...