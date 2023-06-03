На трассе в сторону Варгашей попал в ДТП самосвал с асфальтом Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе по направлению в сторону поселка Варгаши (Курганская область) 4 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. Об этом сообщили очевидцы, которые сфотографировали место происшествия.

«Сотрудник ГИБДД останавливал самосвал, груженый асфальтом. В это время в грузовик врезалась фура», — рассказали очевидцы ДТП. По словам очевидцев, сотрудники ГИБДД на месте оперативно оформляли протокол ДТП.

В пресс-службе ведомства URA.RU сказали, что информация о происшествии уточняется. На момент публикации более подробный комментарий агентству поступил.

Источник близкий к властям региона сообщил агентству, что на трассе в сторону Варгашей сотрудники ГИБДД совместно с Ространснадзором остановили два грузовика для весового контроля. Водители грузовиков, по словам источника, чтобы помешать весовому контролю начали сваливать асфальт прямо на дорогу. «Из-за этого в один из самосвалов сзади врезалась фура. Сотрудники Ространснадзора принудительно взвешивали грузовики», — уточнил источник агентства.

Ранее URA.RU писало, что возле Кургана на трассе «Иртыш» после столкновения двух грузовиков перевернулся КамАЗ. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД.

На трассе в сторону Варгашей самосвал попал в ДТП Фото прислали очевидцы происшествия

Обновлено 4.06.2023 в 13:15 Пресс-служба ГИБДД сообщила URA.RU в ответе, что управление Ространснадзора совместно с прокуратурой Курганской области проводят контроль, в том числе, за перевозкой опасных грузов, весогабаритный контроль с 29 мая по 9 июня. Мероприятия направлены на сохранение дорожного покрытия. Сотрудники ГИБДД также участвуют в контроле. На 277 километре трассы «Иртыш» 4 июня около 10 часов 10 минут был остановлен грузовой автомобиль «MAN», груженый асфальтом. Водитель «Volvo» не выдержал по предварительным данным дистанцию и допустил наезд на грузовик. Оба автомобиля двигались в сторону Варгашей. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.