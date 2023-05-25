На трассе под Курганом после ДТП перевернулся КАМАЗ. Фото

26 мая 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Курганская полиция выехала на ДТП с грузовиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле Кургана на трассе «Иртыш» после столкновения двух грузовиков перевернулся КамАЗ. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД. «25.05.2023 года на автодороге „Иртыш“ 287 км 100м. в городе Кургане, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем SHACMAN <…> допустил столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ 55102», — рассказали в полиции. После столкновения отечественный грузовик опрокинулся на бок, а другой участник аварии съехал в кювет. ДТП случилось около половины десятого вечера. По предварительной информации, водитель SHACMAN двигался в сторону Кургана и выехал на встречную полосу — после удара он получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются. На трассе Иртыш возле Кургана опрокинулся грузовик КамАЗ фото: ОГИБДД по г. Кургану Водитель второго грузовика после аварии попал в больницу фото: ОГИБДД по г. Кургану

Возле Кургана на трассе «Иртыш» после столкновения двух грузовиков перевернулся КамАЗ. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД. «25.05.2023 года на автодороге „Иртыш“ 287 км 100м. в городе Кургане, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем SHACMAN <…> допустил столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ 55102», — рассказали в полиции. После столкновения отечественный грузовик опрокинулся на бок, а другой участник аварии съехал в кювет. ДТП случилось около половины десятого вечера. По предварительной информации, водитель SHACMAN двигался в сторону Кургана и выехал на встречную полосу — после удара он получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.