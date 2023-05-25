25 мая 2023

На трассе под Курганом после ДТП перевернулся КАМАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция
Курганская полиция выехала на ДТП с грузовиками Фото:

Возле Кургана на трассе «Иртыш» после столкновения двух грузовиков перевернулся КамАЗ. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД.

«25.05.2023 года на автодороге „Иртыш“ 287 км 100м. в городе Кургане, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем SHACMAN <…> допустил столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ 55102», — рассказали в полиции. После столкновения отечественный грузовик опрокинулся на бок, а другой участник аварии съехал в кювет.

ДТП случилось около половины десятого вечера. По предварительной информации, водитель SHACMAN двигался в сторону Кургана и выехал на встречную полосу — после удара он получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

На трассе Иртыш возле Кургана опрокинулся грузовик КамАЗ
На трассе Иртыш возле Кургана опрокинулся грузовик КамАЗ
Водитель второго грузовика после аварии попал в больницу
Водитель второго грузовика после аварии попал в больницу

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле Кургана на трассе «Иртыш» после столкновения двух грузовиков перевернулся КамАЗ. Информацию сообщили в городском отделе ГИБДД. «25.05.2023 года на автодороге „Иртыш“ 287 км 100м. в городе Кургане, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем SHACMAN <…> допустил столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ 55102», — рассказали в полиции. После столкновения отечественный грузовик опрокинулся на бок, а другой участник аварии съехал в кювет. ДТП случилось около половины десятого вечера. По предварительной информации, водитель SHACMAN двигался в сторону Кургана и выехал на встречную полосу — после удара он получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...