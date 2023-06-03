Житель Челябинской области утонул при купании в карьере

На берегу карьера найдена одежда утонувшего мужчины
Житель города Бакал (Челябинская область) утонул во время купания в городском карьере. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Мужчина 1987 года рождения 3 июня утонул в городском карьере города Бакал. Его тело еще не найдено», — рассказал источник.
На берегу карьера найдена одежда погибшего. Ведутся поиски тела. Редакция URA.RU запросила комментарий по факту гибели мужчины в СУ СКР по Челябинской области.
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