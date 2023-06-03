В аэропорту Сочи тягач врезался в самолет, летящий в Екатеринбург. Фото

04 июня 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в аэропорту города Сочи ночью 4 июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ночью 4 июня в аэропорту Сочи тягач протаранил самолет авиакомпании «Победа», который должен был следовать в Екатеринбург. Борт пришлось отстранить от полетов из-за пробоины, пассажиров пересадили на другой самолет, сообщили в соцсетях. «В аэропорту Сочи тягач, перевозящий багажные телеги, врезался в Boeing 737 „Победы“, который должен был вылететь в Екатеринбург ночью 4 июня. В авиакомпании отстранили поврежденный лайнер от полетов, всех пассажиров пересадили на другой борт», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Рейс был задержан на полчаса, заявили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. «Инцидент произошел во время посадки клиентов на борт самолета. Никто из людей не пострадал», — сообщили в «Победе». Члены экипажа заявили, что в этой ситуации виноваты сотрудники сервисной службы аэропорта, отмечает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Сочи, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в московском аэропорту Домодедово. Причина — сработавшая сигнализация. Тягач врезался в лайнер, когда в него садились люди Фото: telegram-канал «Авиаторщина»

Ночью 4 июня в аэропорту Сочи тягач протаранил самолет авиакомпании «Победа», который должен был следовать в Екатеринбург. Борт пришлось отстранить от полетов из-за пробоины, пассажиров пересадили на другой самолет, сообщили в соцсетях. «В аэропорту Сочи тягач, перевозящий багажные телеги, врезался в Boeing 737 „Победы“, который должен был вылететь в Екатеринбург ночью 4 июня. В авиакомпании отстранили поврежденный лайнер от полетов, всех пассажиров пересадили на другой борт», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Рейс был задержан на полчаса, заявили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. «Инцидент произошел во время посадки клиентов на борт самолета. Никто из людей не пострадал», — сообщили в «Победе». Члены экипажа заявили, что в этой ситуации виноваты сотрудники сервисной службы аэропорта, отмечает telegram-канал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Сочи, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в московском аэропорту Домодедово. Причина — сработавшая сигнализация.