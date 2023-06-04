Гладков: российская ПВО отбила атаку ВСУ на Белгород

04 июня 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Над Белгородом сработала ПВО, заявил Гладков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку украинских боевиков на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом сработала наша система ПВО», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия этого удара на земле. Также военный корреспондент Аким Апачев заявил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по центральному рынку Шебекино (Белгородская область). О последствиях удара не сообщается. Ночью 4 июня Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе. Из-за обстрела загорелось здание фельдшерско-акушерского пункта. Также наемники из «Польского добровольческого корпуса» признались, что принимали участие в украинских атаках на Белгородскую область.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку украинских боевиков на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом сработала наша система ПВО», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия этого удара на земле. Также военный корреспондент Аким Апачев заявил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по центральному рынку Шебекино (Белгородская область). О последствиях удара не сообщается. Ночью 4 июня Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе. Из-за обстрела загорелось здание фельдшерско-акушерского пункта. Также наемники из «Польского добровольческого корпуса» признались, что принимали участие в украинских атаках на Белгородскую область.