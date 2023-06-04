Гладков: российская ПВО отбила атаку ВСУ на Белгород

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку украинских боевиков на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО», — написал Гладков
Также военный корреспондент Аким Апачев заявил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по центральному рынку Шебекино (Белгородская область). О последствиях удара не сообщается.
Ночью 4 июня Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе. Из-за обстрела загорелось здание фельдшерско-акушерского пункта. Также наемники из «Польского добровольческого корпуса» признались, что принимали участие в украинских атаках на Белгородскую область.
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