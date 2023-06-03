Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области 04 июня 2023 в 00:53 Размер текста - 17 + Гладков уточнил, что пострадавших нет Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины начали обстреливать село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале в 22:20 по московскому времени. За 12 минут до этого он сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), подробности уточняются. Украина на протяжении нескольких дней обстреливает Шебекино. Кроме того, ВСУ обстреливают село в Краснодарском крае Соболевку. Также на днях ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области. Вооруженные силы Украины начали обстреливать село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале в 22:20 по московскому времени. За 12 минут до этого он сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), подробности уточняются. Украина на протяжении нескольких дней обстреливает Шебекино. Кроме того, ВСУ обстреливают село в Краснодарском крае Соболевку. Также на днях ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям