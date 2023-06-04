Кадыров открыл «сезон охоты» на украинских диверсантов

Кадыров: начальники отделов МВД РФ проводят оперативные мероприятия против украинских ДРГ

04 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

В некоторых районах Чечни активизировались украинские ДРГ, заявил Рамзан Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курчалоевском и Шатойском районах Республики Чечня открылся «сезон охоты» на активизировавшихся в регионе украинских диверсантов. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «На контролируемой подразделением начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Республики Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши бойцы открыли на них сезон охоты», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он добавил, что результаты уже достигнуты благодаря проведению спецмероприятий в населенных пунктах, частных домовладениях и прилегающих территориях. Воины обнаружили интересные находки, включая форму, боеприпасы и провизию членов ДРГ, которых они были успешно лишены. Рамзан Кадыров отметил, что таких находок много, поскольку ДРГ регулярно совершают вылазки и убивают мирное население. Так, недавно «украинскими бандитами» была расстреляна целая семья, о чем сообщил Рустам Агуев. «Никому не позволим бесчинствовать в российском Донбассе», — заключил Кадыров.

В Курчалоевском и Шатойском районах Республики Чечня открылся «сезон охоты» на активизировавшихся в регионе украинских диверсантов. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «На контролируемой подразделением начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Республики Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши бойцы открыли на них сезон охоты», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что результаты уже достигнуты благодаря проведению спецмероприятий в населенных пунктах, частных домовладениях и прилегающих территориях. Воины обнаружили интересные находки, включая форму, боеприпасы и провизию членов ДРГ, которых они были успешно лишены. Рамзан Кадыров отметил, что таких находок много, поскольку ДРГ регулярно совершают вылазки и убивают мирное население. Так, недавно «украинскими бандитами» была расстреляна целая семья, о чем сообщил Рустам Агуев. «Никому не позволим бесчинствовать в российском Донбассе», — заключил Кадыров.