Военкор Коц: ВСУ пытаются прорваться на нескольких направлениях

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, флаг, ВСУ, stock
ВСУ стягивают технику к Белгородской области, сообщил Александр Коц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в Запорожской области, на Белгородском и Донецком направлениях. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Сегодня противник развил активность сразу на нескольких направлениях. Попытка прорыва в Запорожской области. <…> К северу от Донецка противник пытается атаковать Опытное и Водяное. <…> На Белгородском направлении идут артиллерийские обстрелы. Противник подтягивает технику к границе», — написал Коц в своем telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ пытаются прорваться в Запорожье с границы ДНР. Также противник пытается атаковать села Опытное и Водяное в Донецке. Военкор уверил, что ситуация под контролем авиации ВС РФ. Прорывов на территорию России не допущено.

Ранее в telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщали, что ВСУ начали наступление на запорожском направлении, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить наступления, чтобы сохранить жизни украинцам, передает телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в Запорожской области, на Белгородском и Донецком направлениях. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «Сегодня противник развил активность сразу на нескольких направлениях. Попытка прорыва в Запорожской области. <…> К северу от Донецка противник пытается атаковать Опытное и Водяное. <…> На Белгородском направлении идут артиллерийские обстрелы. Противник подтягивает технику к границе», — написал Коц в своем telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ пытаются прорваться в Запорожье с границы ДНР. Также противник пытается атаковать села Опытное и Водяное в Донецке. Военкор уверил, что ситуация под контролем авиации ВС РФ. Прорывов на территорию России не допущено. Ранее в telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщали, что ВСУ начали наступление на запорожском направлении, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить наступления, чтобы сохранить жизни украинцам, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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