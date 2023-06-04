Военкор Коц: ВСУ пытаются прорваться на нескольких направлениях

04 июня 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

ВСУ стягивают технику к Белгородской области, сообщил Александр Коц Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в Запорожской области, на Белгородском и Донецком направлениях. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «Сегодня противник развил активность сразу на нескольких направлениях. Попытка прорыва в Запорожской области. <…> К северу от Донецка противник пытается атаковать Опытное и Водяное. <…> На Белгородском направлении идут артиллерийские обстрелы. Противник подтягивает технику к границе», — написал Коц в своем telegram-канале . Он уточнил, что ВСУ пытаются прорваться в Запорожье с границы ДНР. Также противник пытается атаковать села Опытное и Водяное в Донецке. Военкор уверил, что ситуация под контролем авиации ВС РФ. Прорывов на территорию России не допущено. Ранее в telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщали, что ВСУ начали наступление на запорожском направлении, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить наступления, чтобы сохранить жизни украинцам, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в Запорожской области, на Белгородском и Донецком направлениях. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «Сегодня противник развил активность сразу на нескольких направлениях. Попытка прорыва в Запорожской области. <…> К северу от Донецка противник пытается атаковать Опытное и Водяное. <…> На Белгородском направлении идут артиллерийские обстрелы. Противник подтягивает технику к границе», — написал Коц в своем telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ пытаются прорваться в Запорожье с границы ДНР. Также противник пытается атаковать села Опытное и Водяное в Донецке. Военкор уверил, что ситуация под контролем авиации ВС РФ. Прорывов на территорию России не допущено. Ранее в telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщали, что ВСУ начали наступление на запорожском направлении, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить наступления, чтобы сохранить жизни украинцам, передает телеканал 360.