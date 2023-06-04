Гладков выдвинул свои условия по обмену пленными, захваченными украинской ДРГ

На данный момент в Новой Таволжанке в Белгородской области идет бой, поэтому ни о какой встречи с боевиками Русского добровольческого корпуса (РДК) не может быть и речи. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
«Я увидел обращение фашистов, которые просили меня о встрече и обмене пленными. Но сейчас происходит бой в Новой Таволжанке, и я надеюсь, что все эти подлецы будут уничтожены», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что ежедневно мирные жители погибают из-за действий бойцов РДК, в том числе в Белгородской области. Губернатор отметил, что единственное, что останавливает от переговоров с РДК — нахождение российских военных в их плену. «Возможно, их уже убили, но если они все еще живы, то я предлагаю встретиться с ними с 17 до 18 часов в Шебекино. Я гарантирую их безопасность», — заключил Гладков.
Ранее «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ) пригласили губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу в храме в Новой Таволжанке на границе, чтобы обменяться пленными. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил отправить на встречу с боевиками своего заместителя для успешного проведения обмена.
На данный момент в Новой Таволжанке в Белгородской области идет бой, поэтому ни о какой встречи с боевиками Русского добровольческого корпуса (РДК) не может быть и речи. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков «Я увидел обращение фашистов, которые просили меня о встрече и обмене пленными. Но сейчас происходит бой в Новой Таволжанке, и я надеюсь, что все эти подлецы будут уничтожены», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что ежедневно мирные жители погибают из-за действий бойцов РДК, в том числе в Белгородской области. Губернатор отметил, что единственное, что останавливает от переговоров с РДК — нахождение российских военных в их плену. «Возможно, их уже убили, но если они все еще живы, то я предлагаю встретиться с ними с 17 до 18 часов в Шебекино. Я гарантирую их безопасность», — заключил Гладков. Ранее «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ) пригласили губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу в храме в Новой Таволжанке на границе, чтобы обменяться пленными. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил отправить на встречу с боевиками своего заместителя для успешного проведения обмена.