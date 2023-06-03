В Кургане погорельцев из четырехэтажки отправили в пункт временного размещения

В Кургане погорельцев из четырехэтажки на улице Победы эвакуировали в пункт временного размещения в школу №45. Об этом написала глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.
«Оперативно развернули пункт временного размещения граждан на базе 45 школы. Оборудовали его всем необходимым, в том числе организовали горячее питание и спальные места», — говорится в посте мэра.
По словам Ситниковой, 5 июня с утра будет проведено обследование конструкций кровли и посчитана смета на ее восстановление. Мэр подчеркнула, что из 32 квартир только одна находилась в муниципальной собственности, остальные все принадлежали жильцам.
Ранее по информации МЧС России по Курганской области сообщалось, что жильцы дома №3 на улице Победы самостоятельно покинули квартиры до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные потушили огонь рядом с дачами в садовом товариществе «Мечта». Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область».
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