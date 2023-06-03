03 июня 2023
02 июня 2023

В Кургане погорельцев из четырехэтажки отправили в пункт временного размещения

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В Кургане погорельцев эвакуировали в школу №45 Фото:

В Кургане погорельцев из четырехэтажки на улице Победы эвакуировали в пункт временного размещения в школу №45. Об этом написала глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Оперативно развернули пункт временного размещения граждан на базе 45 школы. Оборудовали его всем необходимым, в том числе организовали горячее питание и спальные места», — говорится в посте мэра.

По словам Ситниковой, 5 июня с утра будет проведено обследование конструкций кровли и посчитана смета на ее восстановление. Мэр подчеркнула, что из 32 квартир только одна находилась в муниципальной собственности, остальные все принадлежали жильцам.

Ранее по информации МЧС России по Курганской области сообщалось, что жильцы дома №3 на улице Победы самостоятельно покинули квартиры до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные потушили огонь рядом с дачами в садовом товариществе «Мечта». Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область».

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В Кургане погорельцев из четырехэтажки на улице Победы эвакуировали в пункт временного размещения в школу №45. Об этом написала глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Оперативно развернули пункт временного размещения граждан на базе 45 школы. Оборудовали его всем необходимым, в том числе организовали горячее питание и спальные места», — говорится в посте мэра. По словам Ситниковой, 5 июня с утра будет проведено обследование конструкций кровли и посчитана смета на ее восстановление. Мэр подчеркнула, что из 32 квартир только одна находилась в муниципальной собственности, остальные все принадлежали жильцам. Ранее по информации МЧС России по Курганской области сообщалось, что жильцы дома №3 на улице Победы самостоятельно покинули квартиры до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные потушили огонь рядом с дачами в садовом товариществе «Мечта». Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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