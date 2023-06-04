Минобороны РФ: украинские диверсанты отошли из Новой Таволжанки

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Украинская ДРГ пыталась атаковать Новую Таволжанку 4 июня Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

По украинским диверсантам, зашедших в Новую Таволжанку Белгородской области, нанесен артиллерийский удар, противник отошел. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — сообщили в Минобороны.

О боях в Новой Таволжанке ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он выразил надежду, что враг будет уничтожен.

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По украинским диверсантам, зашедших в Новую Таволжанку Белгородской области, нанесен артиллерийский удар, противник отошел. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — сообщили в Минобороны. О боях в Новой Таволжанке ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он выразил надежду, что враг будет уничтожен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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