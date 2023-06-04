Минобороны РФ: украинские диверсанты отошли из Новой Таволжанки

Украинская ДРГ пыталась атаковать Новую Таволжанку 4 июня
новость из сюжетаУкраинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область
По украинским диверсантам, зашедших в Новую Таволжанку Белгородской области, нанесен артиллерийский удар, противник отошел. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», —
О боях в Новой Таволжанке ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он выразил надежду, что враг будет уничтожен.
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