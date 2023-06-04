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01 июня 2023

Жители ЯНАО фотографируют и снимают на видео змей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум, рептилии, пресмыкающиеся, акватеррариум
Змеи замечены в районе мест отдыха горожан Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) все чаще встречают змей. Фото и видео со змеями они делятся в социальных сетях.

«Змея у нас в Ноябрьске пятнистая, тигровая», — комментирует автор видео, опубликованного в паблике «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что видео сделано в районе озера Светлое.

«Змея на песке напротив садика „Лучик“ 8 мкр», — говорится в подписи к фото, опубликованном в telegram-канале «NSK». В комментариях к посту жители предположили, что эта змея не опасна. «Это вроде уж обычный», — поделился своим мнением пользователь.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО жителей напугало появление змеи. Работники предприятия в деревне Харампур о встрече с пресмыкающейся рассказали в соцсетях.

Змею заметили возле детского садика в Ноябрьске
Змею заметили возле детского садика в Ноябрьске

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) все чаще встречают змей. Фото и видео со змеями они делятся в социальных сетях. «Змея у нас в Ноябрьске пятнистая, тигровая», — комментирует автор видео, опубликованного в паблике «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что видео сделано в районе озера Светлое. «Змея на песке напротив садика „Лучик“ 8 мкр», — говорится в подписи к фото, опубликованном в telegram-канале «NSK». В комментариях к посту жители предположили, что эта змея не опасна. «Это вроде уж обычный», — поделился своим мнением пользователь. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО жителей напугало появление змеи. Работники предприятия в деревне Харампур о встрече с пресмыкающейся рассказали в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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