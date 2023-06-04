Жители Ноябрьска (ЯНАО) все чаще встречают змей. Фото и видео со змеями они делятся в социальных сетях.
«Змея у нас в Ноябрьске пятнистая, тигровая», — комментирует автор видео, опубликованного в паблике «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что видео сделано в районе озера Светлое.
«Змея на песке напротив садика „Лучик“ 8 мкр», — говорится в подписи к фото, опубликованном в telegram-канале «NSK». В комментариях к посту жители предположили, что эта змея не опасна. «Это вроде уж обычный», — поделился своим мнением пользователь.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО жителей напугало появление змеи. Работники предприятия в деревне Харампур о встрече с пресмыкающейся рассказали в соцсетях.
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