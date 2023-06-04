Жители ЯНАО фотографируют и снимают на видео змей. Фото, видео

05 июня 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Змеи замечены в районе мест отдыха горожан Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) все чаще встречают змей. Фото и видео со змеями они делятся в социальных сетях. «Змея у нас в Ноябрьске пятнистая, тигровая», — комментирует автор видео, опубликованного в паблике «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что видео сделано в районе озера Светлое. «Змея на песке напротив садика „Лучик“ 8 мкр», — говорится в подписи к фото, опубликованном в telegram-канале «NSK». В комментариях к посту жители предположили, что эта змея не опасна. «Это вроде уж обычный», — поделился своим мнением пользователь. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО жителей напугало появление змеи. Работники предприятия в деревне Харампур о встрече с пресмыкающейся рассказали в соцсетях. Змею заметили возле детского садика в Ноябрьске telegram — канал «NSK»

Жители Ноябрьска (ЯНАО) все чаще встречают змей. Фото и видео со змеями они делятся в социальных сетях. «Змея у нас в Ноябрьске пятнистая, тигровая», — комментирует автор видео, опубликованного в паблике «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что видео сделано в районе озера Светлое. «Змея на песке напротив садика „Лучик“ 8 мкр», — говорится в подписи к фото, опубликованном в telegram-канале «NSK». В комментариях к посту жители предположили, что эта змея не опасна. «Это вроде уж обычный», — поделился своим мнением пользователь. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО жителей напугало появление змеи. Работники предприятия в деревне Харампур о встрече с пресмыкающейся рассказали в соцсетях.