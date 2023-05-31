Жителей ЯНАО шокировало появление змеи. Фото

01 июня 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Змею нашли работники предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей ЯНАО шокировало появлении змеи. О пресмыкающейся рассказали в соцсети «ВКонтакте» работники предприятия в деревне Харампур, опубликовав фото. «Раньше боялись только медведей, а теперь еще и змей. Сегодня на Харампуре работники одного предприятия были в шоке от увиденного. Ну что, еще одна фобия в копилку?» — написано в группе «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». В комментариях местные жители отметили, что эта разновидность змеи не опасна для людей. «Шахматный уж? Так он не опасен. Рыбу кушает и все», — уточнил Эдвард Высоцкий. Ранее сообщалось, что ямальцу пришлось от отсасывать яд опасной змеи. Мужчину укусила гадюка. Змея была замечена на песке Фото: «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа»

Жителей ЯНАО шокировало появлении змеи. О пресмыкающейся рассказали в соцсети «ВКонтакте» работники предприятия в деревне Харампур, опубликовав фото. «Раньше боялись только медведей, а теперь еще и змей. Сегодня на Харампуре работники одного предприятия были в шоке от увиденного. Ну что, еще одна фобия в копилку?» — написано в группе «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». В комментариях местные жители отметили, что эта разновидность змеи не опасна для людей. «Шахматный уж? Так он не опасен. Рыбу кушает и все», — уточнил Эдвард Высоцкий. Ранее сообщалось, что ямальцу пришлось от отсасывать яд опасной змеи. Мужчину укусила гадюка.