Жителей ЯНАО шокировало появлении змеи. О пресмыкающейся рассказали в соцсети «ВКонтакте» работники предприятия в деревне Харампур, опубликовав фото.
«Раньше боялись только медведей, а теперь еще и змей. Сегодня на Харампуре работники одного предприятия были в шоке от увиденного. Ну что, еще одна фобия в копилку?» — написано в группе «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа».
В комментариях местные жители отметили, что эта разновидность змеи не опасна для людей. «Шахматный уж? Так он не опасен. Рыбу кушает и все», — уточнил Эдвард Высоцкий.
Ранее сообщалось, что ямальцу пришлось от отсасывать яд опасной змеи. Мужчину укусила гадюка.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.