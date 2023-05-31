31 мая 2023
30 мая 2023

Жителей ЯНАО шокировало появление змеи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
Змею нашли работники предприятия Фото:

Жителей ЯНАО шокировало появлении змеи. О пресмыкающейся рассказали в соцсети «ВКонтакте» работники предприятия в деревне Харампур, опубликовав фото.

«Раньше боялись только медведей, а теперь еще и змей. Сегодня на Харампуре работники одного предприятия были в шоке от увиденного. Ну что, еще одна фобия в копилку?» — написано в группе «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа».

В комментариях местные жители отметили, что эта разновидность змеи не опасна для людей. «Шахматный уж? Так он не опасен. Рыбу кушает и все», — уточнил Эдвард Высоцкий.

Ранее сообщалось, что ямальцу пришлось от отсасывать яд опасной змеи. Мужчину укусила гадюка.

Змея была замечена на песке
Змея была замечена на песке
Фото:

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Жителей ЯНАО шокировало появлении змеи. О пресмыкающейся рассказали в соцсети «ВКонтакте» работники предприятия в деревне Харампур, опубликовав фото. «Раньше боялись только медведей, а теперь еще и змей. Сегодня на Харампуре работники одного предприятия были в шоке от увиденного. Ну что, еще одна фобия в копилку?» — написано в группе «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». В комментариях местные жители отметили, что эта разновидность змеи не опасна для людей. «Шахматный уж? Так он не опасен. Рыбу кушает и все», — уточнил Эдвард Высоцкий. Ранее сообщалось, что ямальцу пришлось от отсасывать яд опасной змеи. Мужчину укусила гадюка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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