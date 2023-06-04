04 июня 2023

The Telegraph: Сунак хочет убедить Байдена поддержать назначение Уоллеса генсеком НАТО

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Вооруженные силы Великобритании. stock, министр обороны, Бен Уоллес
Против Уоллеса могут выступить Германия и Франция, считает Telegraph Фото:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен воспользоваться своей поездкой в США, чтобы убедить президента Джо Байдена назначить генеральным секретарем НАТО британского министра обороны Бена Уоллеса. Об этом рассказали в прессе Соединенного Королевства.

«Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО», — рассказала британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники. Также в газете отмечают, что против назначения Уоллеса скорее всего выступит Франция и Германия.

Ранее стало известно, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался остаться на второй срок главы альянса. Соответствующее заявление он сделал во время Демократического форума в Копенгагене.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен воспользоваться своей поездкой в США, чтобы убедить президента Джо Байдена назначить генеральным секретарем НАТО британского министра обороны Бена Уоллеса. Об этом рассказали в прессе Соединенного Королевства. «Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО», — рассказала британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники. Также в газете отмечают, что против назначения Уоллеса скорее всего выступит Франция и Германия. Ранее стало известно, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался остаться на второй срок главы альянса. Соответствующее заявление он сделал во время Демократического форума в Копенгагене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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