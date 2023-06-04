The Telegraph: Сунак хочет убедить Байдена поддержать назначение Уоллеса генсеком НАТО

05 июня 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Против Уоллеса могут выступить Германия и Франция, считает Telegraph Фото: Министерство обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен воспользоваться своей поездкой в США, чтобы убедить президента Джо Байдена назначить генеральным секретарем НАТО британского министра обороны Бена Уоллеса. Об этом рассказали в прессе Соединенного Королевства. «Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО», — рассказала британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники. Также в газете отмечают, что против назначения Уоллеса скорее всего выступит Франция и Германия. Ранее стало известно, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался остаться на второй срок главы альянса. Соответствующее заявление он сделал во время Демократического форума в Копенгагене.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен воспользоваться своей поездкой в США, чтобы убедить президента Джо Байдена назначить генеральным секретарем НАТО британского министра обороны Бена Уоллеса. Об этом рассказали в прессе Соединенного Королевства. «Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО», — рассказала британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники. Также в газете отмечают, что против назначения Уоллеса скорее всего выступит Франция и Германия. Ранее стало известно, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался остаться на второй срок главы альянса. Соответствующее заявление он сделал во время Демократического форума в Копенгагене.