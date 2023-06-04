На местном водоеме рыбак поймал 15 килограмм карасей
Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Булат Муллагалеев выловил 15 килограмм карасей на местном водоеме. Фото улова он похвастался в социальной сети.
«На два крючка сразу, как в старые добрые времена. 15 килограмм счастья», — написал Булат Муллагалеев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что улов был пойман на озере в районе ДНС-3.
Ранее URA.RU рассказало том, что рыбак из ЯНАО поймал большую щуку. Вес рыбы составил около десяти килограмм.
Пользователь социальной сети «ВКонтакте» поймал 15 килограмм карасей
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