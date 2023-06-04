04 июня 2023
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Рыбак из ЯНАО похвастался большим уловом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки Кама. Пермь, река кама, рыбаки на реке
На местном водоеме рыбак поймал 15 килограмм карасей Фото:

Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Булат Муллагалеев выловил 15 килограмм карасей на местном водоеме. Фото улова он похвастался в социальной сети.

«На два крючка сразу, как в старые добрые времена. 15 килограмм счастья», — написал Булат Муллагалеев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что улов был пойман на озере в районе ДНС-3.

Ранее URA.RU рассказало том, что рыбак из ЯНАО поймал большую щуку. Вес рыбы составил около десяти килограмм.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» поймал 15 килограмм карасей
Пользователь социальной сети «ВКонтакте» поймал 15 килограмм карасей

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Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Булат Муллагалеев выловил 15 килограмм карасей на местном водоеме. Фото улова он похвастался в социальной сети. «На два крючка сразу, как в старые добрые времена. 15 килограмм счастья», — написал Булат Муллагалеев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что улов был пойман на озере в районе ДНС-3. Ранее URA.RU рассказало том, что рыбак из ЯНАО поймал большую щуку. Вес рыбы составил около десяти килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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