Рыбак из ЯНАО похвастался большим уловом. Фото

05 июня 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

На местном водоеме рыбак поймал 15 килограмм карасей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Булат Муллагалеев выловил 15 килограмм карасей на местном водоеме. Фото улова он похвастался в социальной сети. «На два крючка сразу, как в старые добрые времена. 15 килограмм счастья», — написал Булат Муллагалеев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что улов был пойман на озере в районе ДНС-3. Ранее URA.RU рассказало том, что рыбак из ЯНАО поймал большую щуку. Вес рыбы составил около десяти килограмм. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» поймал 15 килограмм карасей Булат Муллагалеев, «ВКонтакте»

Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Булат Муллагалеев выловил 15 килограмм карасей на местном водоеме. Фото улова он похвастался в социальной сети. «На два крючка сразу, как в старые добрые времена. 15 килограмм счастья», — написал Булат Муллагалеев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что улов был пойман на озере в районе ДНС-3. Ранее URA.RU рассказало том, что рыбак из ЯНАО поймал большую щуку. Вес рыбы составил около десяти килограмм.