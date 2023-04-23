Рыбак похвастался уловом в соцсетях
Рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов.
«В окрестностях Пуровского района, Новый Уренгой. Щука около десяти килограммов, окунь около одного килограмма», — написал рыбак в группе «Yamal Fishing» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее рыбак из Ноябрьска Виктор Альчинский сообщил о хорошем улове сороги и окуня на реке Нанкпех. Он признался, что за три часа поймал полный пакет рыбы.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!