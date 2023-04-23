Рыбак из ЯНАО поймал большую щуку. Фото

24 апреля 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Рыбак похвастался уловом в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов. «В окрестностях Пуровского района, Новый Уренгой. Щука около десяти килограммов, окунь около одного килограмма», — написал рыбак в группе «Yamal Fishing» в соцсети «ВКонтакте». Ранее рыбак из Ноябрьска Виктор Альчинский сообщил о хорошем улове сороги и окуня на реке Нанкпех. Он признался, что за три часа поймал полный пакет рыбы. «Yamal Fishing», «ВКонтакте» «Yamal Fishing», «ВКонтакте»

Рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов. «В окрестностях Пуровского района, Новый Уренгой. Щука около десяти килограммов, окунь около одного килограмма», — написал рыбак в группе «Yamal Fishing» в соцсети «ВКонтакте». Ранее рыбак из Ноябрьска Виктор Альчинский сообщил о хорошем улове сороги и окуня на реке Нанкпех. Он признался, что за три часа поймал полный пакет рыбы.