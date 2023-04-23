23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Рыбак из ЯНАО поймал большую щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак похвастался уловом в соцсетях Фото:

Рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов.

«В окрестностях Пуровского района, Новый Уренгой. Щука около десяти килограммов, окунь около одного килограмма», — написал рыбак в группе «Yamal Fishing» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее рыбак из Ноябрьска Виктор Альчинский сообщил о хорошем улове сороги и окуня на реке Нанкпех. Он признался, что за три часа поймал полный пакет рыбы.

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Рыбак из ЯНАО выловил на местном водоеме большую щуку. В соцсетях он написал, что вес рыбы составил около десяти килограммов. «В окрестностях Пуровского района, Новый Уренгой. Щука около десяти килограммов, окунь около одного килограмма», — написал рыбак в группе «Yamal Fishing» в соцсети «ВКонтакте». Ранее рыбак из Ноябрьска Виктор Альчинский сообщил о хорошем улове сороги и окуня на реке Нанкпех. Он признался, что за три часа поймал полный пакет рыбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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