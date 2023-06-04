04 июня 2023

В челябинских лесах начался грибной сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, лесная ягода, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу, белый гриб
В лесах появились подосиновики и трутовики серно-желтые Фото:

Жители Челябинской области собрали урожай подосиновиков и трутовиков серно-желтых. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Сезон открыт! Лес очень сухой, но грибочки пытаются расти», — написала Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Юлии удалось собрать несколько подосиновиков рядом с озером Акакуль. Другая подписчица этого паблика рассказала, что в лесах под Магнитогорском появились трутовики серно-желтые.

«Кому пена монтажная, а кому вкусный трутовик серно-желтый. Нужно было ехать раньше. В 2022 году, 16 июня, около деревни Тал-Кускарово (Республика Башкортостан) их обнаружили. Срез был очень сочный. На ощупь мясистые, упругие», — сообщила Ирина Д. в паблике.

Челябинцы нашли грибы около озера Акакуль
Челябинцы нашли грибы около озера Акакуль
Фото:
Под Магнитогорском выросли трутовики серно-желтые
Под Магнитогорском выросли трутовики серно-желтые
Фото:

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Жители Челябинской области собрали урожай подосиновиков и трутовиков серно-желтых. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Сезон открыт! Лес очень сухой, но грибочки пытаются расти», — написала Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Юлии удалось собрать несколько подосиновиков рядом с озером Акакуль. Другая подписчица этого паблика рассказала, что в лесах под Магнитогорском появились трутовики серно-желтые. «Кому пена монтажная, а кому вкусный трутовик серно-желтый. Нужно было ехать раньше. В 2022 году, 16 июня, около деревни Тал-Кускарово (Республика Башкортостан) их обнаружили. Срез был очень сочный. На ощупь мясистые, упругие», — сообщила Ирина Д. в паблике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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