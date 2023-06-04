В лесах появились подосиновики и трутовики серно-желтые Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Челябинской области собрали урожай подосиновиков и трутовиков серно-желтых. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Сезон открыт! Лес очень сухой, но грибочки пытаются расти», — написала Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Юлии удалось собрать несколько подосиновиков рядом с озером Акакуль. Другая подписчица этого паблика рассказала, что в лесах под Магнитогорском появились трутовики серно-желтые.

«Кому пена монтажная, а кому вкусный трутовик серно-желтый. Нужно было ехать раньше. В 2022 году, 16 июня, около деревни Тал-Кускарово (Республика Башкортостан) их обнаружили. Срез был очень сочный. На ощупь мясистые, упругие», — сообщила Ирина Д. в паблике.

Челябинцы нашли грибы около озера Акакуль Фото: Юлия Янковская в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте»