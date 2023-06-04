04 июня 2023

В Челябинской области многодетная мать покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, ребенок, бабушка внук, руки ребенка
Женщина воспитывала четверых детей Фото:

В Саткинском районе Челябинской области в минувшие выходные мать четверых детей покончила с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, ее тело нашли дети.

«Тело женщины нашли ее дети в надворной постройке. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, семья была не самой благополучной. Самому младшему из них — шесть лет, старшему — 17 лет. Все мальчики. В поступке женщины обвиняют ее мужа. Он избивал ее. Может быть возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саткинском районе Челябинской области в минувшие выходные мать четверых детей покончила с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, ее тело нашли дети. «Тело женщины нашли ее дети в надворной постройке. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, семья была не самой благополучной. Самому младшему из них — шесть лет, старшему — 17 лет. Все мальчики. В поступке женщины обвиняют ее мужа. Он избивал ее. Может быть возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...