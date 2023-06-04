В Челябинской области многодетная мать покончила с собой

В Саткинском районе Челябинской области в минувшие выходные мать четверых детей покончила с собой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, ее тело нашли дети.
«Тело женщины нашли ее дети в надворной постройке. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.
По данным URA.RU, семья была не самой благополучной. Самому младшему из них — шесть лет, старшему — 17 лет. Все мальчики. В поступке женщины обвиняют ее мужа. Он избивал ее. Может быть возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.