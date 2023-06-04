Курганский бизнесмен сделал мидии из сельди

Предприниматель из Курганской области умышленно указал в ветеринарных документах, что 17 килограмм мидий были изготовлены из сельди. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Установлено, что индивидуальный предприниматель Д. из Курганской области при оформлении электронных ветеринарных документов указало, что 17,28 кг пресервов из морепродуктов „Мидии в/м Бручетта“ выработаны из 18 кг филе сельди тихоокеанской мороженой. Своими действиями производитель нарушил Технический регламент Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили в ведомстве.
За внесение недостоверных сведений о сырье, из которого была изготовлена пищевая рыбная продукция, предпринимателю вынесено предостережение. Работа бизнесмена была заблокирована в Ветис.Паспорт.
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