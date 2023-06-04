04 июня 2023
03 июня 2023

Курганский бизнесмен сделал мидии из сельди

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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, рыба, пресервы
Курганский бизнесмен указал в документах, что мидии были сделаны из сельди Фото:

Предприниматель из Курганской области умышленно указал в ветеринарных документах, что 17 килограмм мидий были изготовлены из сельди. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель Д. из Курганской области при оформлении электронных ветеринарных документов указало, что 17,28 кг пресервов из морепродуктов „Мидии в/м Бручетта“ выработаны из 18 кг филе сельди тихоокеанской мороженой. Своими действиями производитель нарушил Технический регламент Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили в ведомстве.

За внесение недостоверных сведений о сырье, из которого была изготовлена пищевая рыбная продукция, предпринимателю вынесено предостережение. Работа бизнесмена была заблокирована в Ветис.Паспорт.

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Предприниматель из Курганской области умышленно указал в ветеринарных документах, что 17 килограмм мидий были изготовлены из сельди. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Установлено, что индивидуальный предприниматель Д. из Курганской области при оформлении электронных ветеринарных документов указало, что 17,28 кг пресервов из морепродуктов „Мидии в/м Бручетта“ выработаны из 18 кг филе сельди тихоокеанской мороженой. Своими действиями производитель нарушил Технический регламент Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили в ведомстве. За внесение недостоверных сведений о сырье, из которого была изготовлена пищевая рыбная продукция, предпринимателю вынесено предостережение. Работа бизнесмена была заблокирована в Ветис.Паспорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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