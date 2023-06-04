Магнитогорец помог пенсионерке дойти до дома, а после ограбил ее

Мужчина напал на пенсионерку в подъезде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить вежливого грабителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина сначала помог пенсионерке дойти до дома, а после ограбил ее и извинился за содеянное.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого по п. „г“ ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там сообщили, что инцидент произошел еще в начале марта. Мужчина помог пенсионерке перейти проезжую часть и даже довел ее до дома. Там он втолкнул женщину в подъезд, избил и выхватил сумку. Убегая, он произнес: «Прости, бабушка».

Мужчина ранее уже оказывался на скамье подсудимых за кражи и грабежи. За год до нового преступления он освободился из мест лишения свободы.