Шесть человек попали в реанимацию после отравления сидром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Димитровграде Ульяновской области 12 человек пострадали из-за отравления сидром. При этом шесть человек умерли, сообщил мэр города Андрей Большаков.

«По уточненной информации, с 3 по 5 июня после в больницы обратились 12 горожан. К этому моменту зафиксированы шесть летальных исходов. Еще шесть человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Андрей Большаков в своем telegram-канале .

Уточняется, что мэр Димитровграда собрал заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанных с отравлениями слабоалкогольными напитками. По словам главы города, семьи умерших получать поддержку в индивидуальном порядке.

Также Большаков сообщил о возбуждении следственным управлением Следственного комитета РФ уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Кроме того, мэр призвал отказаться от разливной алкогольной продукции.

Ранее следственное управление сообщало, что нескольких жителей Димитровграда, 3—4 июня, госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. В итоге шесть человек скончались. Позже следствие установило, что потерпевшие отравились сидром, купленным в магазинах «Территория пива».

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летняя девочка попала в больницу после употребления алкоголя, пишет «Федеральное агентство новостей». Также сообщалось об отравлении алкоголем 8-летнего мальчика в Москве, передает VSE42.Ru.

Обновлено в 12:55

В Роспотребнадзоре сообщили о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске. Уточняется, что 8 из них — с летальным исходом.

Фото: МВД России