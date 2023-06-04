04 июня 2023

Мужчину переехало поездом в Челябинской области

Неизвестный попал под электричку 5 июня на Южно-Уральской железной дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд помощи. Челябинск , поезд, рельсы, локомотив, полиция, ржд, железная дорога
На месте ЧП работают следователи и транспортный прокурор Фото:

Под колесами электропоезда в Челябинской области утром 5 июня погиб неизвестный. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«Пассажирским электропоездом № 6258 сообщением Каменск-Уральский — Челябинск на 128 километре второго пикета шестого перегона Южно-Уральской железной дороги смертельно травмирован мужчина. Личность его устанавливается, на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, машинист пытался предотвратить столкновение, но принятых мер оказалось недостаточно. Организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Комплекс проверочных мероприятий ведут сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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Под колесами электропоезда в Челябинской области утром 5 июня погиб неизвестный. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. «Пассажирским электропоездом № 6258 сообщением Каменск-Уральский — Челябинск на 128 километре второго пикета шестого перегона Южно-Уральской железной дороги смертельно травмирован мужчина. Личность его устанавливается, на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор», — пояснили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, машинист пытался предотвратить столкновение, но принятых мер оказалось недостаточно. Организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Комплекс проверочных мероприятий ведут сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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