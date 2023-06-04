Мужчину переехало поездом в Челябинской области

Неизвестный попал под электричку 5 июня на Южно-Уральской железной дороге

05 июня 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают следователи и транспортный прокурор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под колесами электропоезда в Челябинской области утром 5 июня погиб неизвестный. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. «Пассажирским электропоездом № 6258 сообщением Каменск-Уральский — Челябинск на 128 километре второго пикета шестого перегона Южно-Уральской железной дороги смертельно травмирован мужчина. Личность его устанавливается, на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор», — пояснили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, машинист пытался предотвратить столкновение, но принятых мер оказалось недостаточно. Организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Комплекс проверочных мероприятий ведут сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Под колесами электропоезда в Челябинской области утром 5 июня погиб неизвестный. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. «Пассажирским электропоездом № 6258 сообщением Каменск-Уральский — Челябинск на 128 километре второго пикета шестого перегона Южно-Уральской железной дороги смертельно травмирован мужчина. Личность его устанавливается, на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор», — пояснили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, машинист пытался предотвратить столкновение, но принятых мер оказалось недостаточно. Организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Комплекс проверочных мероприятий ведут сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.