Мужчину переехало поездом в Челябинской области

Под колесами электропоезда в Челябинской области утром 5 июня погиб неизвестный. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.
«Пассажирским электропоездом № 6258 сообщением Каменск-Уральский — Челябинск на 128 километре второго пикета шестого перегона Южно-Уральской железной дороги смертельно травмирован мужчина. Личность его устанавливается, на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор», — пояснили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, машинист пытался предотвратить столкновение, но принятых мер оказалось недостаточно. Организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Комплекс проверочных мероприятий ведут сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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