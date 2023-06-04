Фанатам из Екатеринбурга рассказали, как вернуть деньги за состоявшийся концерт

После концерта, который сорвал пьяный солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, екатеринбуржцы задались вопросом, как им вернуть деньги за билеты. Некоторые фанаты беспокоятся, что из-за переноса выступления деньги им вернуть не удастся. Однако успокоить горожан спешит начальник отдела защиты прав потребителей свердловского Роспотребнадзора Татьяна Шулешова.
«Данные услуги неразрывно связаны именно с личностью выступающих артистов, а в данном случае речь идет о солисте. Поэтому можно предполагать, что в данной ситуации речь идет именно о существенном отступлении от условий договора, что дает право потребителю, в том числе, потребовать возврата уплаченных денежных средств», — рассказала Шулешова в официальном аккаунте ведомства. При этом, если фанаты будут согласны, организаторы предложат вместо денег другие варианты решения проблемы.
Ранее стало известно, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге. Он вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Фанаты поделились на два лагеря: одни считают, что музыкант устал и его нужно поддержать, другие отвернулись от артиста.
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