04 июня 2023

Фанатам из Екатеринбурга рассказали, как вернуть деньги за состоявшийся концерт

Зрители концерта «Три дня дождя» в Екатеринбурге могут вернуть деньги из-за плохо оказанной услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, зрители, толпа
Фанаты могут вернуть деньги за сорванный концерт Фото:

После концерта, который сорвал пьяный солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, екатеринбуржцы задались вопросом, как им вернуть деньги за билеты. Некоторые фанаты беспокоятся, что из-за переноса выступления деньги им вернуть не удастся. Однако успокоить горожан спешит начальник отдела защиты прав потребителей свердловского Роспотребнадзора Татьяна Шулешова.

«Данные услуги неразрывно связаны именно с личностью выступающих артистов, а в данном случае речь идет о солисте. Поэтому можно предполагать, что в данной ситуации речь идет именно о существенном отступлении от условий договора, что дает право потребителю, в том числе, потребовать возврата уплаченных денежных средств», — рассказала Шулешова в официальном аккаунте ведомства. При этом, если фанаты будут согласны, организаторы предложат вместо денег другие варианты решения проблемы.

Ранее стало известно, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге. Он вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Фанаты поделились на два лагеря: одни считают, что музыкант устал и его нужно поддержать, другие отвернулись от артиста.

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После концерта, который сорвал пьяный солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, екатеринбуржцы задались вопросом, как им вернуть деньги за билеты. Некоторые фанаты беспокоятся, что из-за переноса выступления деньги им вернуть не удастся. Однако успокоить горожан спешит начальник отдела защиты прав потребителей свердловского Роспотребнадзора Татьяна Шулешова. «Данные услуги неразрывно связаны именно с личностью выступающих артистов, а в данном случае речь идет о солисте. Поэтому можно предполагать, что в данной ситуации речь идет именно о существенном отступлении от условий договора, что дает право потребителю, в том числе, потребовать возврата уплаченных денежных средств», — рассказала Шулешова в официальном аккаунте ведомства. При этом, если фанаты будут согласны, организаторы предложат вместо денег другие варианты решения проблемы. Ранее стало известно, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге. Он вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Фанаты поделились на два лагеря: одни считают, что музыкант устал и его нужно поддержать, другие отвернулись от артиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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