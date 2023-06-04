Фанаты порадовались пьяной выходке солиста «Три дня дождя» в Екатеринбурге. Скрин

05 июня 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Поклонники «Три дня дождя» разделились на два лагеря: кто-то поддерживает Викторова, другие решили навсегда перестать слушать группу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фанаты группы «Три дня дождя» были рады видеть на сцене солиста Глеба Викторова в Екатеринбурге несмотря на то, что он вышел пьяным и не мог стоять на ногах. Некоторые даже отмечали, что было не важно, как он пел, самое главное — он вышел к людям. При этом есть и те, кого возмутило такое отношение музыканта к своим поклонникам. Поддерживающие и негативные комментарии можно найти в telegram-каналах и соцсети «ВКонтакте». «Заплатила за фанзону и не разочаровалась. Та же история, что и полгода назад, челик (человек — прим. URA.RU) выходит ужратый, потому что находится в х***** (ужасном — прим. URA.RU) психическом состоянии и выступать может либо так, либо никак. Его уже довели однажды, забрасывал свое творчество. Могу понять возмущения, но я очень люблю его и его треки, поэтому была рада просто вновь увидеть на сцене», — написала одна из поклонниц. Другой пользователь соцсетей также отметил: «Главное, что его люди увидели на сцене, а не то, как он спел». Некоторые заступаются за артиста и подчеркивают, что поклонники должны поддержать его «при любом его срыве и падении». «Фанаты знают, какой он и что с ним бывает, так что иногда можно думать, что такое может случиться в любом городе», — отметил другой почитатель творчества группы. Однако есть и те, кто остался крайне недоволен всем произошедшим. «Думаю, группа „Три дня дождя“ сегодня потеряла огромную толпу уральских фанатов. Хочу забыть этот концерт», — пишет девушка. Другие называют выступление жутким, позорным и отвратительным. «Концерт ужасный просто. Стояли под дождем около двух часов, люди стояли в лужах у сцены, чтоб послушать пьяный ор! Даже 30 минут концерта не простояли и уехали, слушать было противно. Уважение к „артисту“ упало до уровня его уважения к фанатам. Две-три тысячи рублей за билет, чтоб посмотреть на тело, которое даже сидеть самостоятельно не в состоянии. И предлагают сходить на перенос концерта в другое число. Желания нет вообще, как исполнителя его даже слушать продолжать не собираюсь», — заявила фанатка. Ранее зрители из Екатеринбурга рассказали, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов появился на сцене в состоянии сильного опьянения и сорвал концерт. Продюсер группы заявлял, что фронтмен подходил к нему с просьбой перенести концерт, но этого не сделали. Фото: telegram-канал Фото: telegram-канал Фото: telegram-канал Фото: социальная сеть «ВКонтакте» Фото: социальная сеть «ВКонтакте» Фото: социальная сеть «ВКонтакте» Фото: социальная сеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фанаты группы «Три дня дождя» были рады видеть на сцене солиста Глеба Викторова в Екатеринбурге несмотря на то, что он вышел пьяным и не мог стоять на ногах. Некоторые даже отмечали, что было не важно, как он пел, самое главное — он вышел к людям. При этом есть и те, кого возмутило такое отношение музыканта к своим поклонникам. Поддерживающие и негативные комментарии можно найти в telegram-каналах и соцсети «ВКонтакте». «Заплатила за фанзону и не разочаровалась. Та же история, что и полгода назад, челик (человек — прим. URA.RU) выходит ужратый, потому что находится в х***** (ужасном — прим. URA.RU) психическом состоянии и выступать может либо так, либо никак. Его уже довели однажды, забрасывал свое творчество. Могу понять возмущения, но я очень люблю его и его треки, поэтому была рада просто вновь увидеть на сцене», — написала одна из поклонниц. Другой пользователь соцсетей также отметил: «Главное, что его люди увидели на сцене, а не то, как он спел». Некоторые заступаются за артиста и подчеркивают, что поклонники должны поддержать его «при любом его срыве и падении». «Фанаты знают, какой он и что с ним бывает, так что иногда можно думать, что такое может случиться в любом городе», — отметил другой почитатель творчества группы. Однако есть и те, кто остался крайне недоволен всем произошедшим. «Думаю, группа „Три дня дождя“ сегодня потеряла огромную толпу уральских фанатов. Хочу забыть этот концерт», — пишет девушка. Другие называют выступление жутким, позорным и отвратительным. «Концерт ужасный просто. Стояли под дождем около двух часов, люди стояли в лужах у сцены, чтоб послушать пьяный ор! Даже 30 минут концерта не простояли и уехали, слушать было противно. Уважение к „артисту“ упало до уровня его уважения к фанатам. Две-три тысячи рублей за билет, чтоб посмотреть на тело, которое даже сидеть самостоятельно не в состоянии. И предлагают сходить на перенос концерта в другое число. Желания нет вообще, как исполнителя его даже слушать продолжать не собираюсь», — заявила фанатка. Ранее зрители из Екатеринбурга рассказали, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов появился на сцене в состоянии сильного опьянения и сорвал концерт. Продюсер группы заявлял, что фронтмен подходил к нему с просьбой перенести концерт, но этого не сделали.