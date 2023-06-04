Фронтмен группы «Три дня дождя» появился на сцене в алкогольном опьянении Фото: Дарья Попова © URA.RU

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов появился на концерте в Екатеринбурге в состоянии сильного опьянения, чем чуть не сорвал концерт. Об этом заявили екатеринбуржцы в соцсети.

«Солист группы „Три дня дождя“ выступил в Екатеринбурге пьяный в хлам. Фронтмен группы Глеб просто не в состоянии не только петь и стоять, но и даже сидеть. Остальные участники коллектива пытались вытянуть концерт, но затмить Глеба им не удалось», — сообщили очевидцы в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Продюсер группы «Три дня дождя» рассказал, что перед концертом к нему подходил фронтмен с просьбой перенести концерт. «Сегодня он ко мне подошел до концерта и говорит, что не сможет выйти на сцену, потому что ему очень плохо. Вот и он пытался выпить, чтобы стало легче просто психологически», — заявил продюсер в telegram-канале «IZBA».

По словам продюсера концерт будет перенесен, все купленные билеты будут действительны. «Мы приедем в Екатеринбурге после реабилитации. Завтра будем в больнице с ним разговаривать, когда он придет в нормальное состояние, сейчас это бесполезно», — добавил продюсер.

Ранее URA.RU сообщало, что билеты на концерт группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге 4 июня стоили от 1800 рублей. Организаторы обещали качественный инструментал, драйв, лирику и обилие харизмы.