В Перми оборонный завод предлагает сотрудникам заработать на друзьях

Пермский завод «ОДК-СТАР» обещает рабочим денежные выплаты в рамках акции «Приведи друга»

05 июня 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Предприятию требуются десятки специалистов Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР» предложило своим сотрудникам способ дополнительного заработка. Им обещают платить деньги за помощь в трудоустройстве новых работников. Таким способом на заводе хотят укомплектовать штат, расширяемый в связи с большим объемом заказов. Размер обещанных выплат — от 2,5 до 15 тысяч рублей. «После того, как рекомендованный сотрудник проработает три месяца, вы получите вознаграждение в зависимости от квалификации приглашенного работника. За основного и вспомогательного рабочего пятого разряда и выше — 15 тысяч рублей, 3-4-го разряда — 7,5 тысяч рублей, ученика — 2,5 тысяч рублей, за привлечение специалиста с профильным образованием и опытом работы — 15 тысяч рублей, без опыта — 7,5 рублей. После полугода работы друга без замечаний эти выплаты будут продублированы», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что заводу требуются слесари механосборочных работ, наладчики и операторы станков с программным управлением, доводчики-притирщики, фрезеровщики, токари и другие сотрудники. Согласно описанию вакансий предприятия на сайте Headhunter, средняя заработная плата специалистов рабочих профессий на заводе составляет 50-80 тысяч рублей ежемесячно. Пермское АО «ОДК-СТАР» разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиадвигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, численность сотрудников предприятия составляет около 4,5 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР» предложило своим сотрудникам способ дополнительного заработка. Им обещают платить деньги за помощь в трудоустройстве новых работников. Таким способом на заводе хотят укомплектовать штат, расширяемый в связи с большим объемом заказов. Размер обещанных выплат — от 2,5 до 15 тысяч рублей. «После того, как рекомендованный сотрудник проработает три месяца, вы получите вознаграждение в зависимости от квалификации приглашенного работника. За основного и вспомогательного рабочего пятого разряда и выше — 15 тысяч рублей, 3-4-го разряда — 7,5 тысяч рублей, ученика — 2,5 тысяч рублей, за привлечение специалиста с профильным образованием и опытом работы — 15 тысяч рублей, без опыта — 7,5 рублей. После полугода работы друга без замечаний эти выплаты будут продублированы», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что заводу требуются слесари механосборочных работ, наладчики и операторы станков с программным управлением, доводчики-притирщики, фрезеровщики, токари и другие сотрудники. Согласно описанию вакансий предприятия на сайте Headhunter, средняя заработная плата специалистов рабочих профессий на заводе составляет 50-80 тысяч рублей ежемесячно. Пермское АО «ОДК-СТАР» разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиадвигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, численность сотрудников предприятия составляет около 4,5 тысяч человек.