Курганский производитель вездеходов в ущерб прибыли вложился в новый завод

05 июня 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

В компании «Вездеходы «Бурлак» объяснили, с чем связано резкое снижение прибыли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев. За последний год прибыль сократилась более чем на 19 млн рублей. «Снижение чистой прибыли в 2022 году связано с увеличением инвестиций в развитие. Компания запускает в Кургане новый завод по производству вездеходов „Бурлак“, используя меры господдержки и собственные средства, мы уже закупили современное оборудование и провели капремонт здания площадью девять тысяч квадратных метров, сейчас набираем персонал», — рассказал Панкратьев. Новое производство запустят в начале осени 2023 года. Ранее URA.RU писало, что на курганском заводе «Вездеходы «Бурлак» в 95 раз сократились доходы. По данным на 2022 год, чистая прибыль предприятия составила 205 тысяч рублей. Это на 19 млн 461 тысячу рублей меньше, чем по итогам 2021 года. При этом выручка за год выросла до 223,3 млн рублей.

Курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев. За последний год прибыль сократилась более чем на 19 млн рублей. «Снижение чистой прибыли в 2022 году связано с увеличением инвестиций в развитие. Компания запускает в Кургане новый завод по производству вездеходов „Бурлак“, используя меры господдержки и собственные средства, мы уже закупили современное оборудование и провели капремонт здания площадью девять тысяч квадратных метров, сейчас набираем персонал», — рассказал Панкратьев. Новое производство запустят в начале осени 2023 года. Ранее URA.RU писало, что на курганском заводе «Вездеходы «Бурлак» в 95 раз сократились доходы. По данным на 2022 год, чистая прибыль предприятия составила 205 тысяч рублей. Это на 19 млн 461 тысячу рублей меньше, чем по итогам 2021 года. При этом выручка за год выросла до 223,3 млн рублей.