03 июня 2023
02 июня 2023

У курганского завода по производству вездеходов в 95 раз упала прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, испытание, бурлак
У завода по производству курганских вездеходов резко упала прибыль Фото:

Предприятие ООО Вездеходы «Бурлак» в Кургане отчиталось о падении чистой прибыли в 95 раз. Информация содержится в финотчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль за 2021 год: 19 млн 666 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 205 тысяч рублей», — написано в финотчете. Прибыль снизилась более чем в 95 раз.

По данным с сайта завода, предприятие наладило производство вездеходов «Бурлак» в Кургане в начале 2021 года по уникальной технологии, не имеющей аналогов ни в одной из стран мира. Машина может преодолевать до 2500 километров или месяц пребывать в месте дислокации.

В финотчете завода указано, что снижение прибыли произошло одновременно с ростом выручки у предприятия. В 2021 году выручка была — 168 млн 763 тысячи рублей, а за 2022 год — 223 млн 386 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, в Кургане новый вездеход получил название «Бурлак». Повышенную грузоподъемность ему обеспечивают шины, которые разрабатываются по уникальным лекалам. «Бурлак» имеет несколько модификаций — экспедиционную, грузопассажирскую и промышленную.

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Предприятие ООО Вездеходы «Бурлак» в Кургане отчиталось о падении чистой прибыли в 95 раз. Информация содержится в финотчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль за 2021 год: 19 млн 666 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 205 тысяч рублей», — написано в финотчете. Прибыль снизилась более чем в 95 раз. По данным с сайта завода, предприятие наладило производство вездеходов «Бурлак» в Кургане в начале 2021 года по уникальной технологии, не имеющей аналогов ни в одной из стран мира. Машина может преодолевать до 2500 километров или месяц пребывать в месте дислокации. В финотчете завода указано, что снижение прибыли произошло одновременно с ростом выручки у предприятия. В 2021 году выручка была — 168 млн 763 тысячи рублей, а за 2022 год — 223 млн 386 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, в Кургане новый вездеход получил название «Бурлак». Повышенную грузоподъемность ему обеспечивают шины, которые разрабатываются по уникальным лекалам. «Бурлак» имеет несколько модификаций — экспедиционную, грузопассажирскую и промышленную.
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