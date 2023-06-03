У курганского завода по производству вездеходов в 95 раз упала прибыль

04 июня 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

У завода по производству курганских вездеходов резко упала прибыль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие ООО Вездеходы «Бурлак» в Кургане отчиталось о падении чистой прибыли в 95 раз. Информация содержится в финотчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль за 2021 год: 19 млн 666 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 205 тысяч рублей», — написано в финотчете. Прибыль снизилась более чем в 95 раз. По данным с сайта завода, предприятие наладило производство вездеходов «Бурлак» в Кургане в начале 2021 года по уникальной технологии, не имеющей аналогов ни в одной из стран мира. Машина может преодолевать до 2500 километров или месяц пребывать в месте дислокации. В финотчете завода указано, что снижение прибыли произошло одновременно с ростом выручки у предприятия. В 2021 году выручка была — 168 млн 763 тысячи рублей, а за 2022 год — 223 млн 386 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, в Кургане новый вездеход получил название «Бурлак». Повышенную грузоподъемность ему обеспечивают шины, которые разрабатываются по уникальным лекалам. «Бурлак» имеет несколько модификаций — экспедиционную, грузопассажирскую и промышленную.

Предприятие ООО Вездеходы «Бурлак» в Кургане отчиталось о падении чистой прибыли в 95 раз. Информация содержится в финотчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль за 2021 год: 19 млн 666 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 205 тысяч рублей», — написано в финотчете. Прибыль снизилась более чем в 95 раз. По данным с сайта завода, предприятие наладило производство вездеходов «Бурлак» в Кургане в начале 2021 года по уникальной технологии, не имеющей аналогов ни в одной из стран мира. Машина может преодолевать до 2500 километров или месяц пребывать в месте дислокации. В финотчете завода указано, что снижение прибыли произошло одновременно с ростом выручки у предприятия. В 2021 году выручка была — 168 млн 763 тысячи рублей, а за 2022 год — 223 млн 386 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, в Кургане новый вездеход получил название «Бурлак». Повышенную грузоподъемность ему обеспечивают шины, которые разрабатываются по уникальным лекалам. «Бурлак» имеет несколько модификаций — экспедиционную, грузопассажирскую и промышленную.