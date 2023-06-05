Свердловский мэр вернулся на рабочее место после допроса

Мэр Каменского района Сергей Белоусов вернулся в администрацию после обысков и допроса
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Сергей Белоусов вернулся на рабочее место (архивное фото) Фото:

Глава Каменского района Свердловской области Сергей Белоусов, которого отводили на допрос, вернулся на работу. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Сегодня глава на рабочем месте. Просим Вас верить официальным источникам», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Там подтвердили, что на рабочем месте мэра проводили обыски, а самого его допрашивали в качестве свидетеля.

Следственные действия проходили 2 июня. Силовики приходили к мэру по делу о взятках, сообщал ранее осведомленный источник URA.RU. Партия «Единая Россия» заявляла, что собирается приостановить членство Белоусова в партии.

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Глава Каменского района Свердловской области Сергей Белоусов, которого отводили на допрос, вернулся на работу. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. «Сегодня глава на рабочем месте. Просим Вас верить официальным источникам», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Там подтвердили, что на рабочем месте мэра проводили обыски, а самого его допрашивали в качестве свидетеля. Следственные действия проходили 2 июня. Силовики приходили к мэру по делу о взятках, сообщал ранее осведомленный источник URA.RU. Партия «Единая Россия» заявляла, что собирается приостановить членство Белоусова в партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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