Свердловский мэр вернулся на рабочее место после допроса

Мэр Каменского района Сергей Белоусов вернулся в администрацию после обысков и допроса

Сергей Белоусов вернулся на рабочее место (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Каменского района Свердловской области Сергей Белоусов, которого отводили на допрос, вернулся на работу. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Сегодня глава на рабочем месте. Просим Вас верить официальным источникам», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Там подтвердили, что на рабочем месте мэра проводили обыски, а самого его допрашивали в качестве свидетеля.

Следственные действия проходили 2 июня. Силовики приходили к мэру по делу о взятках, сообщал ранее осведомленный источник URA.RU. Партия «Единая Россия» заявляла, что собирается приостановить членство Белоусова в партии.