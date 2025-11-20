Мама убита горем: одна фатальная ошибка убила 5-летнего ребенка в Екатеринбурге

По данным инспекторов ГАИ, ребенка перевозили с грубыми нарушениями (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Масштабная авария на улице Щербакова 17 ноября парализовала целый район Екатеринбурга. Но самым страшным последствием стало не часовое стояние водителей в гигантской пробке — в больнице скончался пятилетний мальчик, получивший смертельные травмы в одном из автомобилей.

Трагедия на дороге

Авария с участием трех машин произошла 17 ноября около 14:00 рядом с остановкой «Прониной» на улице Щербакова. В считанные минуты движение в обе стороны встало: на дороге растянулась огромная пробка, автомобилисты сообщали, что проехать практически невозможно. На месте работали медики и сотрудники полиции.

Позже стало известно, что в ДТП тяжелые травмы получил маленький пассажир Hyundai Accent. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось — мальчик скончался в больнице.

Виновник ДТП

По информации ГАИ Свердловской области, инициатором опасной цепочки столкновений стал 50-летний водитель Hyundai. Двигаясь на высокой скорости, он не выдержал дистанцию и въехал в остановившийся впереди Land Rover. Удар отбросил его машину на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с Hyundai Accent, в котором и ехал мальчик.

За рулем Accent находился 27-летний водитель. По данным «КП», речь идет о маме ребенка — автомобиль принадлежал ей и часто появлялся на ее страницах в соцсетях. Мальчик сидел сзади справа. Все водители получили травмы и были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает.

Был ли пристегнут ребенок

Особое внимание инспекторы обратили на то, что ребенок перевозился с нарушениями: без автокресла и ремня безопасности. На заднем сиденье, по их словам, нашли незакрепленный бустер. Позже в соцсетях мать заявила, что сын был пристегнут, а прохожие якобы расстегнули ремень, пытаясь помочь. Ее слова расходятся с официальной версией ГАИ — эту деталь еще предстоит проверить следствию.

В соцсетях видно, что молодая женщина редко пользовалась ремнем безопасности сама — на большинстве фото она за рулем не пристегнута, отмечает «КП». При этом она много писала о любви к своему сыну, часто публиковала совместные снимки и называла его самым любимым мужчиной.

«Спи спокойно»: душераздирающее послание от мамы

Через день после трагедии она оставила разрывающее сердце сообщение:

«Случилось самое огромное горе. Я потеряла своего лучезарного сыночка. Из меня вырезали сердце, с этой болью невозможно смириться».

Убитая горем молодая мама добавила, что не может осознать, что ее больше «никто не назовет мамулей» и не скажет, как сильно любит. «Спи спокойно, мой любимый мальчик. Я тебя очень сильно люблю, мама всегда рядом», — такими словами девушка закончила прощание.