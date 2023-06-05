Сын главы «Атомстройкомплекса» судится с сыновьями владельцев «Гринвича»

С управляющей компании «Гринвича» хотят взыскать 569 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от управляющей компании «Легкая жизнь», владельцем которой является Виктор Ананьев (сын гендиректора «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева, — URA.RU), к УК «ИТС-Групп» Марка Заводовского и Игоря Погребинского, сыновей владельцев ТРЦ «Гринвич». С компании хотят взыскать 569 тысяч рублей, следует из материалов дела.

Иск от УК «Легкая жизнь» поступил в суд 2 июня. Категория дела — экономические споры по гражданским правоотношениям. Поводом для иска стал долг «ИТС-Групп» — управляющей компании «Гринвича» — перед «Легкой жизнью» на сумму 569 тысяч рублей.

Это не первый иск к «ИТС-Групп». В апреле компания Виктора Ананьева пыталась взыскать с нее 1,6 млн рублей по делу о содержании общедомового имущества одного из домов. Суд иск удовлетворил.