04 июня 2023
03 июня 2023

В Пермском крае ищут дом для съемок фильма в жанре роуд-муви

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, деревня, озеро, пруд, домики, село, коттеджный поселок
Дом должен стоять на берегу реки Фото:

Съемочная группа из Москвы начала поиск локации для нового проекта в Пермском крае. Кинокомпания ищет на территории региона старый деревянный дом у реки вблизи леса для съемок художественного фильма в жанре роуд-муви.

«Московская кинокомпания ищет локацию, для кино в Перми и Пермском крае. Дом у реки старый, простой. Река неширокая, рядом лес, желателен забор у дома. Также возможны съемки интерьера», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» менеджер по локациям Дмитрий Рогозинский.

Он также уточнил URA.RU, что съемки драмы в жанре роуд-муви запланированы на август и сентябрь 2023 года. Оплата за аренду дома не предусмотрена. Название фильма и подробности съемочного процесса кинокомпания не раскрывает.

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Съемочная группа из Москвы начала поиск локации для нового проекта в Пермском крае. Кинокомпания ищет на территории региона старый деревянный дом у реки вблизи леса для съемок художественного фильма в жанре роуд-муви. «Московская кинокомпания ищет локацию, для кино в Перми и Пермском крае. Дом у реки старый, простой. Река неширокая, рядом лес, желателен забор у дома. Также возможны съемки интерьера», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» менеджер по локациям Дмитрий Рогозинский. Он также уточнил URA.RU, что съемки драмы в жанре роуд-муви запланированы на август и сентябрь 2023 года. Оплата за аренду дома не предусмотрена. Название фильма и подробности съемочного процесса кинокомпания не раскрывает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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