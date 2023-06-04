В Пермском крае ищут дом для съемок фильма в жанре роуд-муви

Съемочная группа из Москвы начала поиск локации для нового проекта в Пермском крае. Кинокомпания ищет на территории региона старый деревянный дом у реки вблизи леса для съемок художественного фильма в жанре роуд-муви.
«Московская кинокомпания ищет локацию, для кино в Перми и Пермском крае. Дом у реки старый, простой. Река неширокая, рядом лес, желателен забор у дома. Также возможны съемки интерьера», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» менеджер по локациям Дмитрий Рогозинский.
Он также уточнил URA.RU, что съемки драмы в жанре роуд-муви запланированы на август и сентябрь 2023 года. Оплата за аренду дома не предусмотрена. Название фильма и подробности съемочного процесса кинокомпания не раскрывает.
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