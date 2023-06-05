Воздух в Тюмени станет опасен для жителей

Ночью 6 июня в Тюмени ухудшится качество воздуха из-за облака, пришедшего из Свердловской области

Загрязнение может доставить неудобства аллергикам и астматикам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Облако мелкодисперсных частиц накроет Тюмень ночью 6 июня, из-за чего воздух в столице области станет опасным для здоровья. Данные о грядущем загрязнении приводит сервис Ventusky. Оно придет в Тюмень со стороны Свердловской области.

«Тюмень, 6 июня, 02:00. Уровень загрязнения воздуха PM2.5 — нездоровый», — говорится в прогнозе от метеосервиса Ventusky.

Облако мелкодисперсных частиц сажи, минеральных солей, соединений металлов и прочих загрязнителей накроет город, придя со стороны поселка Сосьва Свердловской области. Загрязнение начнет рассеиваться к 05:00 6 июня. К этому времени состояние воздуха в Тюмени значится как «удовлетворительное».

В период высокой концентрации в воздухе PM2.5 чувствительные группы населения могут испытывать проблемы с дыханием. В первую очередь, речь об аллергиках и тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы. Гражданам рекомендуют закрывать на ночь окна, а проветривание осуществлять при помощи кондиционеров.