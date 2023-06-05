Песков прокомментировал «обращение Путина» о всеобщей мобилизации

«Экстренное обращение» российского лидера Владимира Путина на территориях приграничных регионов является взломом радиостанций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«„Экстренное обращение“ Путина — это взлом [радиостанций]», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что президент не проводил никаких обращений. Песков добавил, что обладает информацией о взломе радиостанции «Мир». Ситуация взята под контроль.
Ранее российские СМИ писали, что в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях в радиоэфире прозвучало экстренное обращение Путина о всеобщей мобилизации. Власти регионов назвали «обращение» фейком.
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