Песков прокомментировал «обращение Путина» о всеобщей мобилизации

Песков: «экстренное обращение» Путина является взломом радиостанций
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Владимир Путин не делал экстренных обращений, заявил Дмитрий Песков Фото:

«Экстренное обращение» российского лидера Владимира Путина на территориях приграничных регионов является взломом радиостанций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«„Экстренное обращение“ Путина — это взлом [радиостанций]», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что президент не проводил никаких обращений. Песков добавил, что обладает информацией о взломе радиостанции «Мир». Ситуация взята под контроль.

Ранее российские СМИ писали, что в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях в радиоэфире прозвучало экстренное обращение Путина о всеобщей мобилизации. Власти регионов назвали «обращение» фейком.

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«Экстренное обращение» российского лидера Владимира Путина на территориях приграничных регионов является взломом радиостанций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «„Экстренное обращение“ Путина — это взлом [радиостанций]», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что президент не проводил никаких обращений. Песков добавил, что обладает информацией о взломе радиостанции «Мир». Ситуация взята под контроль. Ранее российские СМИ писали, что в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях в радиоэфире прозвучало экстренное обращение Путина о всеобщей мобилизации. Власти регионов назвали «обращение» фейком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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