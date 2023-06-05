Пушилин заявил о двух попытках наступления ВСУ в районе Угледара

ВСУ предприняли две попытки атаки на угледарском направлении, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние двое суток на угледарском направлении украинские войска дважды пытались атаковать «серьезными силами». Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки наступления со стороны Времевки на угледарском направлении», — заявил Пушилин на телеканале «Россия 24». Он добавил, что ВСУ были отброшены с большими потерями в живой силе и технике. Боестолкновения продолжаются, однако противник уже был отброшен назад, заключил Пушилин.
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