Пушилин заявил о двух попытках наступления ВСУ в районе Угледара

05 июня 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

ВСУ предприняли две попытки атаки на угледарском направлении, заявил Денис Пушилин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последние двое суток на угледарском направлении украинские войска дважды пытались атаковать «серьезными силами». Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки наступления со стороны Времевки на угледарском направлении», — заявил Пушилин на телеканале «Россия 24». Он добавил, что ВСУ были отброшены с большими потерями в живой силе и технике. Боестолкновения продолжаются, однако противник уже был отброшен назад, заключил Пушилин.

За последние двое суток на угледарском направлении украинские войска дважды пытались атаковать «серьезными силами». Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки наступления со стороны Времевки на угледарском направлении», — заявил Пушилин на телеканале «Россия 24». Он добавил, что ВСУ были отброшены с большими потерями в живой силе и технике. Боестолкновения продолжаются, однако противник уже был отброшен назад, заключил Пушилин.