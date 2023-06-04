04 июня 2023

Абхазский боец с позывным «Фартовый» из зоны СВО передал привет Кургану. Видео

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Боец из зоны СВО передал привет сослуживцу из Кургана Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Абхазский боец с позывным «Фартовый», участвующий в спецоперации на Украине в составе казачьего батальона «Енисей», передал привет Кургану и своему сослуживцу Александру Пылкову. Видеообращение участника СВО опубликовано в соцсетях.

«Привет большому городу Кургану, моему брату с позывным „Блогер“ [Александру Пылкову]. Извиняюсь, что так долго не выходил на связь. Спасибо всем, кто помогает нам гуманитарной помощью. Ради вас держимся, крепимся», — сказал боец на видео, опубликованном в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО с позывным «Баха» сделал подарок военным. Он изготовил сослуживцам из ЛНР походную печку для приготовления еды.

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Абхазский боец с позывным «Фартовый», участвующий в спецоперации на Украине в составе казачьего батальона «Енисей», передал привет Кургану и своему сослуживцу Александру Пылкову. Видеообращение участника СВО опубликовано в соцсетях. «Привет большому городу Кургану, моему брату с позывным „Блогер“ [Александру Пылкову]. Извиняюсь, что так долго не выходил на связь. Спасибо всем, кто помогает нам гуманитарной помощью. Ради вас держимся, крепимся», — сказал боец на видео, опубликованном в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО с позывным «Баха» сделал подарок военным. Он изготовил сослуживцам из ЛНР походную печку для приготовления еды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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