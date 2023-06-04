Абхазский боец с позывным «Фартовый» из зоны СВО передал привет Кургану. Видео

05 июня 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Боец из зоны СВО передал привет сослуживцу из Кургана Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Абхазский боец с позывным «Фартовый», участвующий в спецоперации на Украине в составе казачьего батальона «Енисей», передал привет Кургану и своему сослуживцу Александру Пылкову. Видеообращение участника СВО опубликовано в соцсетях. «Привет большому городу Кургану, моему брату с позывным „Блогер“ [Александру Пылкову]. Извиняюсь, что так долго не выходил на связь. Спасибо всем, кто помогает нам гуманитарной помощью. Ради вас держимся, крепимся», — сказал боец на видео, опубликованном в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО с позывным «Баха» сделал подарок военным. Он изготовил сослуживцам из ЛНР походную печку для приготовления еды.

Абхазский боец с позывным «Фартовый», участвующий в спецоперации на Украине в составе казачьего батальона «Енисей», передал привет Кургану и своему сослуживцу Александру Пылкову. Видеообращение участника СВО опубликовано в соцсетях. «Привет большому городу Кургану, моему брату с позывным „Блогер“ [Александру Пылкову]. Извиняюсь, что так долго не выходил на связь. Спасибо всем, кто помогает нам гуманитарной помощью. Ради вас держимся, крепимся», — сказал боец на видео, опубликованном в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО с позывным «Баха» сделал подарок военным. Он изготовил сослуживцам из ЛНР походную печку для приготовления еды.