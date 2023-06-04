04 июня 2023
03 июня 2023

Участник СВО из Кургана с позывным «Баха» сделал подарок военным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец сделал сослуживцам из ЛНР походную печку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Баха», принимавший участие в боевых действиях на Украине, сделал походную печку для сослуживцев из Луганской Народной республики. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Печка небольшая, удобная, на нее можно ставить котелок, варить еду. Внизу есть отверстие для мелких дров, хвороста. После приготовления пищи печку можно легко закинуть в БТР и передвигаться дальше, ребятам будет приятно, что я не забыл, помню о них и переживаю о их благополучии», — цитируют участника СВО в группе «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». В изготовлении печки бойцу помогали коллеги на заводе.

Бахыт Казбеков уходил служить в зону спецоперации добровольцем. После службы на фронте боец «Баха» вернулся домой и сейчас работает слесарем на предприятии «Каргапольский машиностроительный завод». Отправиться повторно на передовую жителю Курганской области не дали из-за возраста.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Маджахед» передал привет землякам. Также сообщалось, что шадринские военные из зоны СВО показали, как живут в окопах.

Боец с позывным «Баха» сделал походную печку для сослуживцев из ЛНР
Боец с позывным «Баха» сделал походную печку для сослуживцев из ЛНР
Фото:

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Курганский боец с позывным «Баха», принимавший участие в боевых действиях на Украине, сделал походную печку для сослуживцев из Луганской Народной республики. Об этом сообщается в социальных сетях. «Печка небольшая, удобная, на нее можно ставить котелок, варить еду. Внизу есть отверстие для мелких дров, хвороста. После приготовления пищи печку можно легко закинуть в БТР и передвигаться дальше, ребятам будет приятно, что я не забыл, помню о них и переживаю о их благополучии», — цитируют участника СВО в группе «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». В изготовлении печки бойцу помогали коллеги на заводе. Бахыт Казбеков уходил служить в зону спецоперации добровольцем. После службы на фронте боец «Баха» вернулся домой и сейчас работает слесарем на предприятии «Каргапольский машиностроительный завод». Отправиться повторно на передовую жителю Курганской области не дали из-за возраста. Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Маджахед» передал привет землякам. Также сообщалось, что шадринские военные из зоны СВО показали, как живут в окопах.
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