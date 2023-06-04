Участник СВО из Кургана с позывным «Баха» сделал подарок военным. Фото

05 июня 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Курганский боец сделал сослуживцам из ЛНР походную печку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Баха», принимавший участие в боевых действиях на Украине, сделал походную печку для сослуживцев из Луганской Народной республики. Об этом сообщается в социальных сетях. «Печка небольшая, удобная, на нее можно ставить котелок, варить еду. Внизу есть отверстие для мелких дров, хвороста. После приготовления пищи печку можно легко закинуть в БТР и передвигаться дальше, ребятам будет приятно, что я не забыл, помню о них и переживаю о их благополучии», — цитируют участника СВО в группе «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». В изготовлении печки бойцу помогали коллеги на заводе. Бахыт Казбеков уходил служить в зону спецоперации добровольцем. После службы на фронте боец «Баха» вернулся домой и сейчас работает слесарем на предприятии «Каргапольский машиностроительный завод». Отправиться повторно на передовую жителю Курганской области не дали из-за возраста. Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Маджахед» передал привет землякам. Также сообщалось, что шадринские военные из зоны СВО показали, как живут в окопах. Боец с позывным «Баха» сделал походную печку для сослуживцев из ЛНР Фото: группа «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте»

Курганский боец с позывным «Баха», принимавший участие в боевых действиях на Украине, сделал походную печку для сослуживцев из Луганской Народной республики. Об этом сообщается в социальных сетях. «Печка небольшая, удобная, на нее можно ставить котелок, варить еду. Внизу есть отверстие для мелких дров, хвороста. После приготовления пищи печку можно легко закинуть в БТР и передвигаться дальше, ребятам будет приятно, что я не забыл, помню о них и переживаю о их благополучии», — цитируют участника СВО в группе «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». В изготовлении печки бойцу помогали коллеги на заводе. Бахыт Казбеков уходил служить в зону спецоперации добровольцем. После службы на фронте боец «Баха» вернулся домой и сейчас работает слесарем на предприятии «Каргапольский машиностроительный завод». Отправиться повторно на передовую жителю Курганской области не дали из-за возраста. Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Маджахед» передал привет землякам. Также сообщалось, что шадринские военные из зоны СВО показали, как живут в окопах.