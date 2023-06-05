Пожарные пожаловались губернатору ХМАО на невыплату премий

Обращение к губернатору ХМАО подписали сотрудники трех пожарных частей Советского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники отделения «Центроспас-Югории» из Советского района пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на невыплату премий и неудовлетворительные условия труда в пожарных частях. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU спасатель из Пионерского.

«Мы относимся к „Центроспас-Югория“, работаем по уставу МЧС, однако льгот и премий, положенных спасателям, не получаем, повседневное обмундирование нам выдавали полтора года назад, нет инструмента для ремонта автомобилей, нет устройств для стирки и сушки боевой одежды, пожарных рукавов. Говорили об этом начальнику части в Пионерском, руководителю филиала по Сургутскому району, но результата не получили, поэтому решили написать в прокуратуру и губернатору ХМАО», — поделился собеседник.

Под обращением подписались сотрудники трех частей: из пгт. Пионерский, п. Алябьевский, пгт. Таежный. Узнав о жалобе, руководство «Центроспас-Югории», по словам пожарного, оказывало давление на подчиненных и заставляло забрать документы. В прокуратуре ХМАО агентству сообщили, что жалоба направлена в трудовую инспекцию. URA.RU направило в роструд ХМАО, департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры и КУ «Центроспас-Югория» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники филиала «Центроспас-Югории» по Кондинскому району требуют наказать главу муниципалитета. Спасатели направили письма с жалобами губернатору ХМАО.