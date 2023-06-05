В Минобороны ФРГ назвали срок принятия важного решения по Украине

Министр обороны ФРГ Писториус: в ближайшие две недели будет принято решение о поставках истребителей ВСУ
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Германия переосмыслила свою позицию по поставкам истребителей, заявил Борис Писториус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия переосмысливает свою позицию относительно поставок западных истребителей Украине. Решение будет принято в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель по поводу поставок Украине истребителей», — передает слова Писториуса Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Однако Писториус вновь отклонил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus в обозримом будущем.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что международное право разрешает использование оружия в целях самообороны, но Германия и США всегда подчеркивали, что не хотят, чтобы их оружие использовалось для пересечения российской границы. Вместе с тем, министр выразил свое доверие украинским партнерам.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готовится в ближайшее время предоставить Украине истребители F-16. Согласно сообщению оборонного ведомства Украины, четыре эскадрильи истребителей достаточно для выполнения главной задачи, которую Киев ставит перед авиацией, передает «Утро.ру».

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Германия переосмысливает свою позицию относительно поставок западных истребителей Украине. Решение будет принято в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель по поводу поставок Украине истребителей», — передает слова Писториуса Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Однако Писториус вновь отклонил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus в обозримом будущем. Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что международное право разрешает использование оружия в целях самообороны, но Германия и США всегда подчеркивали, что не хотят, чтобы их оружие использовалось для пересечения российской границы. Вместе с тем, министр выразил свое доверие украинским партнерам. Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готовится в ближайшее время предоставить Украине истребители F-16. Согласно сообщению оборонного ведомства Украины, четыре эскадрильи истребителей достаточно для выполнения главной задачи, которую Киев ставит перед авиацией, передает «Утро.ру».
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