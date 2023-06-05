В Минобороны ФРГ назвали срок принятия важного решения по Украине

Министр обороны ФРГ Писториус: в ближайшие две недели будет принято решение о поставках истребителей ВСУ

05 июня 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Германия переосмыслила свою позицию по поставкам истребителей, заявил Борис Писториус Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия переосмысливает свою позицию относительно поставок западных истребителей Украине. Решение будет принято в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель по поводу поставок Украине истребителей», — передает слова Писториуса Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Однако Писториус вновь отклонил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus в обозримом будущем. Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что международное право разрешает использование оружия в целях самообороны, но Германия и США всегда подчеркивали, что не хотят, чтобы их оружие использовалось для пересечения российской границы. Вместе с тем, министр выразил свое доверие украинским партнерам. Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готовится в ближайшее время предоставить Украине истребители F-16. Согласно сообщению оборонного ведомства Украины, четыре эскадрильи истребителей достаточно для выполнения главной задачи, которую Киев ставит перед авиацией, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия переосмысливает свою позицию относительно поставок западных истребителей Украине. Решение будет принято в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель по поводу поставок Украине истребителей», — передает слова Писториуса Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Однако Писториус вновь отклонил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus в обозримом будущем. Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что международное право разрешает использование оружия в целях самообороны, но Германия и США всегда подчеркивали, что не хотят, чтобы их оружие использовалось для пересечения российской границы. Вместе с тем, министр выразил свое доверие украинским партнерам. Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готовится в ближайшее время предоставить Украине истребители F-16. Согласно сообщению оборонного ведомства Украины, четыре эскадрильи истребителей достаточно для выполнения главной задачи, которую Киев ставит перед авиацией, передает «Утро.ру».