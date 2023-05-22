Боррель анонсировал поставки истребителей F-16 Украине

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ЕС готов предоставить истребители F-16 Украине Фото:

Евросоюз готовится скоро предоставить Украине истребители F-16. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Евросоюз уже скоро сможет поставить [истребители] F-16 Украине», — передает видеоагентство Ruptly слова представителя ЕС. Отмечается, что члены союза планируют 22 мая обсудить военную проддержку Киева, а также новые антироссийские санкции. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, дискуссии по новому пакету санкций продолжаются.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что его страна не будет поставлять Укараине F-16. В свою очередь президент США Джо Байден заявлял, что украинские пилоты пройдут обучение по пилотированию F-16. При этом истребители не помогли бы Вооруженным силам Украины в боях за Бахмут, отметил Байден, передает Life. Президент Украины Владимир Зеленский обещал не использовать полученные истребители для атаки по российской территории, сообщает «Национальная служба новостей».

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Евросоюз готовится скоро предоставить Украине истребители F-16. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Евросоюз уже скоро сможет поставить [истребители] F-16 Украине», — передает видеоагентство Ruptly слова представителя ЕС. Отмечается, что члены союза планируют 22 мая обсудить военную проддержку Киева, а также новые антироссийские санкции. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, дискуссии по новому пакету санкций продолжаются. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что его страна не будет поставлять Укараине F-16. В свою очередь президент США Джо Байден заявлял, что украинские пилоты пройдут обучение по пилотированию F-16. При этом истребители не помогли бы Вооруженным силам Украины в боях за Бахмут, отметил Байден, передает Life. Президент Украины Владимир Зеленский обещал не использовать полученные истребители для атаки по российской территории, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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