Боррель анонсировал поставки истребителей F-16 Украине

ЕС готов предоставить истребители F-16 УкраинеФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Евросоюз готовится скоро предоставить Украине истребители F-16. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Евросоюз уже скоро сможет поставить [истребители] F-16 Украине», — передает видеоагентство Ruptly слова представителя ЕС. Отмечается, что члены союза планируют 22 мая обсудить военную проддержку Киева, а также новые антироссийские санкции. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, дискуссии по новому пакету санкций продолжаются.
Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что его страна не будет поставлять Укараине F-16. В свою очередь президент США Джо Байден заявлял, что украинские пилоты пройдут обучение по пилотированию F-16. При этом истребители не помогли бы Вооруженным силам Украины в боях за Бахмут, отметил Байден, передает Life. Президент Украины Владимир Зеленский обещал не использовать полученные истребители для атаки по российской территории, сообщает «Национальная служба новостей».
Евросоюз готовится скоро предоставить Украине истребители F-16. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Евросоюз уже скоро сможет поставить [истребители] F-16 Украине», — передает видеоагентство Ruptly слова представителя ЕС. Отмечается, что члены союза планируют 22 мая обсудить военную проддержку Киева, а также новые антироссийские санкции. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, дискуссии по новому пакету санкций продолжаются. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что его страна не будет поставлять Укараине F-16. В свою очередь президент США Джо Байден заявлял, что украинские пилоты пройдут обучение по пилотированию F-16. При этом истребители не помогли бы Вооруженным силам Украины в боях за Бахмут, отметил Байден, передает Life. Президент Украины Владимир Зеленский обещал не использовать полученные истребители для атаки по российской территории, сообщает «Национальная служба новостей».