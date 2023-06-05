Рестораны Екатеринбурга объединятся ради 300-летия города

В Екатеринбурге в честь юбилея пройдет гастрофестиваль «300 лет в обед!»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бюро находок. Екатеринбург, сервировка, стол, тарелки, кафе, ресторан, еда, подача, блюда
Горожане и гости города смогут попробовать блюда, связанные с историей Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

В честь юбилея Екатеринбурга в городе запустят гастрономический фестиваль «300 лет в обед!», где можно будет попробовать блюдо в честь гостиницы «Исеть» и многое другое. Он пройдет с 7 по 19 августа, инициатором стала ресторанная компания Resta. Информация об этом появилась на сайте празднования 300-летия города.

«В каждом ресторане-участнике будет действовать сет из трех блюд, который будет связан с историей Екатеринбурга. Шеф-повара будут вдохновляться яркими событиями городской истории и знаковыми явлениями Екатеринбурга», — сообщают организаторы.

Например, одно блюдо или сет будет посвящено как и конкретному историческому факту, так и архитектуре. Например, шефы могут вдохновляться гостиницей «Исеть» или открытием железной дороги между Екатеринбургом и Тюменью. Цены на блюда будут фиксированными. Организаторы пока не сообщают детально о программе, но призывают к сотрудничеству локальные бренды. Участвовать может кто угодно: рестораны, кафе, бары, бистро. Для этого нужно зарегистрироваться.

В 2023 году Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Программа включает два десятка мероприятий. Общий объем финансирования составит порядка 240 миллиардов рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В честь юбилея Екатеринбурга в городе запустят гастрономический фестиваль «300 лет в обед!», где можно будет попробовать блюдо в честь гостиницы «Исеть» и многое другое. Он пройдет с 7 по 19 августа, инициатором стала ресторанная компания Resta. Информация об этом появилась на сайте празднования 300-летия города. «В каждом ресторане-участнике будет действовать сет из трех блюд, который будет связан с историей Екатеринбурга. Шеф-повара будут вдохновляться яркими событиями городской истории и знаковыми явлениями Екатеринбурга», — сообщают организаторы. Например, одно блюдо или сет будет посвящено как и конкретному историческому факту, так и архитектуре. Например, шефы могут вдохновляться гостиницей «Исеть» или открытием железной дороги между Екатеринбургом и Тюменью. Цены на блюда будут фиксированными. Организаторы пока не сообщают детально о программе, но призывают к сотрудничеству локальные бренды. Участвовать может кто угодно: рестораны, кафе, бары, бистро. Для этого нужно зарегистрироваться. В 2023 году Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Программа включает два десятка мероприятий. Общий объем финансирования составит порядка 240 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...