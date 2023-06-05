Рестораны Екатеринбурга объединятся ради 300-летия города

В Екатеринбурге в честь юбилея пройдет гастрофестиваль «300 лет в обед!»

05 июня 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Горожане и гости города смогут попробовать блюда, связанные с историей Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В честь юбилея Екатеринбурга в городе запустят гастрономический фестиваль «300 лет в обед!», где можно будет попробовать блюдо в честь гостиницы «Исеть» и многое другое. Он пройдет с 7 по 19 августа, инициатором стала ресторанная компания Resta. Информация об этом появилась на сайте празднования 300-летия города. «В каждом ресторане-участнике будет действовать сет из трех блюд, который будет связан с историей Екатеринбурга. Шеф-повара будут вдохновляться яркими событиями городской истории и знаковыми явлениями Екатеринбурга», — сообщают организаторы. Например, одно блюдо или сет будет посвящено как и конкретному историческому факту, так и архитектуре. Например, шефы могут вдохновляться гостиницей «Исеть» или открытием железной дороги между Екатеринбургом и Тюменью. Цены на блюда будут фиксированными. Организаторы пока не сообщают детально о программе, но призывают к сотрудничеству локальные бренды. Участвовать может кто угодно: рестораны, кафе, бары, бистро. Для этого нужно зарегистрироваться . В 2023 году Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Программа включает два десятка мероприятий. Общий объем финансирования составит порядка 240 миллиардов рублей.

В честь юбилея Екатеринбурга в городе запустят гастрономический фестиваль «300 лет в обед!», где можно будет попробовать блюдо в честь гостиницы «Исеть» и многое другое. Он пройдет с 7 по 19 августа, инициатором стала ресторанная компания Resta. Информация об этом появилась на сайте празднования 300-летия города. «В каждом ресторане-участнике будет действовать сет из трех блюд, который будет связан с историей Екатеринбурга. Шеф-повара будут вдохновляться яркими событиями городской истории и знаковыми явлениями Екатеринбурга», — сообщают организаторы. Например, одно блюдо или сет будет посвящено как и конкретному историческому факту, так и архитектуре. Например, шефы могут вдохновляться гостиницей «Исеть» или открытием железной дороги между Екатеринбургом и Тюменью. Цены на блюда будут фиксированными. Организаторы пока не сообщают детально о программе, но призывают к сотрудничеству локальные бренды. Участвовать может кто угодно: рестораны, кафе, бары, бистро. Для этого нужно зарегистрироваться. В 2023 году Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Программа включает два десятка мероприятий. Общий объем финансирования составит порядка 240 миллиардов рублей.