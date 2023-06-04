Пермяков зовут работать на завод LG в Польше и получать зарплату в злотых

Для трудоустройства обязательно наличие заграничного паспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям рабочих на заводе компании LG Electronics в Польше. Там необходимо трудиться на производстве электронных компонентов, занимаясь их упаковкой. За это обещают платить от 23 польских злотых в час, что в переводе на российские деньги составляет около 450 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Работа».

«Проводим набор сотрудников по упаковке маленьких деталей и батарей на завод электроники LG в польском Вроцлаве. Работаем со всеми регионами РФ, в том числе Пермским краем. Ставка — от 23 злотых в час (около 450 рублей РФ), 280 рабочих часов в месяц. Гарантируемый месячный доход — от 105 тысяч рублей. Жилье предоставляется, 150 злотых за него будет удержано из зарплаты. Открывается счет в банке, выдается зарплатная карта», — говорится в объявлении.

В числе условий называются наличие у соискателя загранпаспорта и отсутствие вредных привычек. Опыт работы для трудоустройства не требуется. В Польше с сотрудниками будет взаимодействовать русскоязычный куратор. Оформление производится в Калининграде. После получения приглашения на работу и всех необходимых документов производится оплата услуг рекрутеров. Сумма в описании вакансии не называется.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу сборщиков арбузов в Южной Корее. Трудоустройство предполагает вахтовый метод с заработной платой в 250 тысяч рублей в месяц.