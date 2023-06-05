Вице-премьер РФ Хуснуллин отметил жителей Свердловской области

05 июня 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин отметил активность свердловчан в голосовании за объекты благоустройства Фото: Георгий Бергал © URA.RU Свердловская область заняла первую строчку во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2024 год и вошла в топ-5 по числу проголосовавших жителей на портале Госулуги. Вице-премьер России Марат Хуснуллин 5 июня на оперативном совещании правительства РФ отметил активность и вовлеченность свердловчан, сообщили в департаменте информполитики региона. «Марат Хуснуллин отметил активную позицию свердловчан во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2024 год. Регион по итогам голосования занял первое место по числу отданных голосов и вошел в топ-5 по числу проголосовавших на Госуслугах», — пишет ДИП в Telegram. В рейтинговом голосовании приняли участие свыше 816 тысяч свердловчан. Данный показатель стал самым высоким за все три года проведения онлайн-кампании, отметили в ДИПе. Через сайт Госуслуги проголосовали свыше 240 жителей Свердловской области. В рейтинге от Свердловской области участвовало 55 муниципалитетов. На выбор жителей было представлено 149 различных площадок. Необходимый порог в 25% голосов от численности жителей старше 14 лет прошли все муниципалитеты, кроме Екатеринбурга. В Волчанске, Талице, Красноуфимске, Верхней Туре, Алапаевске, Среднеуралське, Верхней Тагиле, Верхотурье, Арамиле набралось свыше 200% голосов. Весной 2024 года в городах региона появятся новые парки, скверы и набережные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская область заняла первую строчку во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2024 год и вошла в топ-5 по числу проголосовавших жителей на портале Госулуги. Вице-премьер России Марат Хуснуллин 5 июня на оперативном совещании правительства РФ отметил активность и вовлеченность свердловчан, сообщили в департаменте информполитики региона. «Марат Хуснуллин отметил активную позицию свердловчан во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2024 год. Регион по итогам голосования занял первое место по числу отданных голосов и вошел в топ-5 по числу проголосовавших на Госуслугах», — пишет ДИП в Telegram. В рейтинговом голосовании приняли участие свыше 816 тысяч свердловчан. Данный показатель стал самым высоким за все три года проведения онлайн-кампании, отметили в ДИПе. Через сайт Госуслуги проголосовали свыше 240 жителей Свердловской области. В рейтинге от Свердловской области участвовало 55 муниципалитетов. На выбор жителей было представлено 149 различных площадок. Необходимый порог в 25% голосов от численности жителей старше 14 лет прошли все муниципалитеты, кроме Екатеринбурга. В Волчанске, Талице, Красноуфимске, Верхней Туре, Алапаевске, Среднеуралське, Верхней Тагиле, Верхотурье, Арамиле набралось свыше 200% голосов. Весной 2024 года в городах региона появятся новые парки, скверы и набережные.