Гладков: эвакуировавшиеся жители Белгородской области получают две единоразовые выплаты

05 июня 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Суммы и даты выплат озвучат позже, заявил Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Жителям населенных пунктов Белгородской области, покинувшим дома из-за обстрелов, выплатят по две единоразовых выплаты. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, отметив, что суммы и даты выплат озвучат позже. «Докладывал о текущей ситуации в регионе председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», — сообщил Гладков в telegram-канале . Ранее Гладков заявил, что военнослужащие России ведут бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе. Также он сообщил, что под атаку попало село Новая Таволжанка. Глава региона отметил, что в селе находятся около 100 человек.

Жителям населенных пунктов Белгородской области, покинувшим дома из-за обстрелов, выплатят по две единоразовых выплаты. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, отметив, что суммы и даты выплат озвучат позже. «Докладывал о текущей ситуации в регионе председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», — сообщил Гладков в telegram-канале. Ранее Гладков заявил, что военнослужащие России ведут бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе. Также он сообщил, что под атаку попало село Новая Таволжанка. Глава региона отметил, что в селе находятся около 100 человек.