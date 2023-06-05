Гладков: эвакуировавшиеся жители Белгородской области получают две единоразовые выплаты

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Суммы и даты выплат озвучат позже, заявил Гладков Фото:
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Жителям населенных пунктов Белгородской области, покинувшим дома из-за обстрелов, выплатят по две единоразовых выплаты. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, отметив, что суммы и даты выплат озвучат позже.

«Докладывал о текущей ситуации в регионе председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», — сообщил Гладков в telegram-канале.

Ранее Гладков заявил, что военнослужащие России ведут бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе. Также он сообщил, что под атаку попало село Новая Таволжанка. Глава региона отметил, что в селе находятся около 100 человек.

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Жителям населенных пунктов Белгородской области, покинувшим дома из-за обстрелов, выплатят по две единоразовых выплаты. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, отметив, что суммы и даты выплат озвучат позже. «Докладывал о текущей ситуации в регионе председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», — сообщил Гладков в telegram-канале. Ранее Гладков заявил, что военнослужащие России ведут бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе. Также он сообщил, что под атаку попало село Новая Таволжанка. Глава региона отметил, что в селе находятся около 100 человек.
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