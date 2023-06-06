«РВ»: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС

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Повседневная жизнь. Пермь, камская гэс, камгэс, гидроэлектростанция, росгидро
Отмечено повышение уровня воды по течению Днепра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военкоры сообщили о возможном ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС. По их данным, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды.

«ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, сообщается о повышении уровня воды вниз по течению Днепра», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что информация требует проверки.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее в Минобороны сообщали, что российскими военными уже была предотвращены попытка разрушения ВСУ Каховской ГЭС, которая находится в Херсонской области, напоминает RT. Тогда ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.

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Российские военкоры сообщили о возможном ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС. По их данным, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды. «ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, сообщается о повышении уровня воды вниз по течению Днепра», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что информация требует проверки. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны сообщали, что российскими военными уже была предотвращены попытка разрушения ВСУ Каховской ГЭС, которая находится в Херсонской области, напоминает RT. Тогда ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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