«РВ»: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС

Отмечено повышение уровня воды по течению Днепра Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военкоры сообщили о возможном ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС. По их данным, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды.

«ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, сообщается о повышении уровня воды вниз по течению Днепра», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что информация требует проверки.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее в Минобороны сообщали, что российскими военными уже была предотвращены попытка разрушения ВСУ Каховской ГЭС, которая находится в Херсонской области, напоминает RT. Тогда ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.